"Hört ruft uns Diedrich Diederichsen in etwas mehr als einer-Seite entgegen - und um die Aufforderung zu bekräftigen, mäandert der Popkritiker einmal kreuz und quer durch die Jazzgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem der Jazzsaxofonist Wilen auf so ziemlich jedem Event anzutreffen war, von dem er sichversprach: "Dasdes filmischen Zugangs zum Jazz wurde zu einer Konstante seiner Karriere", schreibt Diederichsen. "Er kannte besser als jeder Amerikaner, aber zugleich auf deren musikalischem Niveau, die Stimmung einer Stadt, in der Jazz für das affektiv aufgeladene Erleben einer untergehendenstand und eine Hoffnung für all diejenigen war, die Avantgarde mit Aufstand verbanden und die direkte körperliche Wirkung von Jazz hier in der Tradition von Dada eintragen wollte. ... Vielleicht der einzige Jazzer von Rang, der sich weniger auf seine Konstanz, seine Essenz, seine Persönlichkeit verlässt, sondern ständig dabei ist, wenn neue Moden das Bewusstsein sprengen,oder die Weltrevolution bringen wollen." Aufgibt es einen einstündigen Wilen-Mix:Mit traditionalistisch-romantischem Schmus hatnichts am Hut, erklärt Christoph Fellmann, der sich für dendas neue Album "Peasant" des britischen Folkmusikers angehört hat. Darin wirft Dawson einen recht erbarmungslosen Blick ins englische Mittelalter. "Mindestens so sehr wie Gitarrenringel und Chants prägen Metal, indische Ritual- und westliche Drone-Musik seine Songs", erfahren wir. "Doch bei aller tänzerischen Leichtigkeit (...) klingen die neuen Songs krumm und seltsam mit ihren metallisch rasselnden Gitarren, mit ihrem, mit ihren knochigen Rhythmen. 'Peasant' ist ein faszinierendes Folkdickicht, aus dem es ächzt, pfeift, knirscht und lacht, rumpelt, wispert,." Hier eine Hörprobe:Weiteres: Lucas Wiegelmann bringt in derHintergründe zu den bislang unbekannten-Stücken, die vor kurzem in Moskau entdeckt wurden. Ebenfalls in der porträtiert Ivo Ligeti die Folkband. Immer mehr Pop-Acts der 90er treten mittlerweile serienmäßig inauf, berichtet Jürgen Schmieder in der. Für die ist Marion Löhndorf nachgereist, wo man 50 Jahre "Sgt. Pepper's" der Beatles feiert. Vor 50 Jahren hat dasstattgefunden, erinnert Michael Ossenkopp in derBesprochen werden das postum erschienene Abschiedsalbum von NZZ ), das Biopic "All Eyez on Me" über den Rapper Tagesspiegel ), ein Auftritt des Pianistenin Winterthur ( NZZ ),Frankfurter Konzert (FAZ) und neue Popveröffentlichungen, darunter "Boomiverse" von taz ).