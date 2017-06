Tief beeindruckt schreibt Daniel Kothenschulte in derüber' Rassismusdrama "Loving" über das Ehepaar, das in den Fünfzigern in den USA sein Recht auf Ehe gerichtlich durchsetzen musste - weil sie schwarz und er weiß war. Ein Stoff, den man als Abfolge dramatischer Gerichtsszenen und Wutausbrüche hätte umsetzen können, doch "die bösen Details der Diskriminierung interessieren Nichols weniger als. ... Wenn das Paar schon fast ein Jahrzehnt auf Gerechtigkeit wartet, dann muss man auchbekommen, in der alle historischen Veränderungen der frühen sechziger Jahre vor dem Haus der Lovings halt zu machen scheinen." Weitere Besprechungen in taz und Welt Nach einer Retrospektive in Berlin werden die Filme des iranischen Exilregisseurs, der in den Siebziger und Achtziger Jahren in Deutschland arbeitete, nun auch in einer Filmreihe in Brüssel wiederentdeckt. Für denhat sich Behrang Samsani mit unterhalten , die in den Siebzigern zwei Jahre mit dem 1998 gestorbenen Filmemacher zusammen war. Die Beziehung war allerdings ziemlich überschattet: "Sohrab wurde immer unzufriedener, wie es in Deutschland für ihn lief. Gleichzeitig hatte er das Gefühl, dass ich gegen ihn sei. Und so wurde auch unsere Verbindung. Er verdächtigte mich, für den Savak, den damaligen, tätig zu sein."Weiteres: Sibel Schick empfiehlt in derdas in Berlin . Adam Soboczynski von der Zeit " sitzt gebannt und fassungslos vor der unfreiwilligen Komik, die sich" ihm inFernseh-Interview mitdarbietetBesprochen werden' Superheldinnenfilm "Wonder Woman" ( NZZ , online nachgereicht von der FAZ ),auf BluRay veröffentlichtes Frühwerk "Daughter of the Nile" ( taz ),"Une Vie" ( NZZ ) und die Komödie "Mädelstrip" mit Perlentaucher ).