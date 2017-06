Egon Schiele, die Traumbeschaute, 1917. Foto: Wikipedia

Sex und Schmerz - das hat die britische Künstlerinals Teenager zuerst zuhingezogen, erzählt sie im Gespräch mit dem. Und die selbstbewusste Sexualität der Schiele-Frauen: "Emin and I look at some of Schiele's nudes that, until recently, were dismissed as porn. 'Observed in a Dream' (1911) is a watercolour of a woman with bright pink nipples, black pubic hair and a red vagina. 'She's pulling her labia apart and saying:. There's nothing sexist about that. She's pretty formidable and she's got an attitude and she's saying: Yeah, come on then. She's completely in control: she's saying: Do you want it or don't you want it? It's mine. There's a voyeurism, but.' Far from objectification, Emin sees empowerment in the way Schiele shows his models. In fact, she thinks that Schiele had a female sexuality."