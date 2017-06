Das Großfeuer im, einem Londoner Sozialbau (der jüngst mit offenbar auch in Deutschland verwendetenverkleidet worden war, mehr hier ) ist ein Fanal, meint Brendan O'Neill im, besonders weilüber Brandgefahr im Haus nicht ernstgenommen worden waren und Sozialbauten im superteuren London inzwischen auch von Politikern als Störfaktoren wahrgenommen werden: "Das Versagen beimhat nicht nur die Preise nach oben katapultiert und eine ökonomische Blase geschaffen - es hat auch eine fatale. Es hat eine Situation geschaffen, in der Entwickler und die Lokalräte, die sie lieben, immer nurim Kopf haben… In diesem Prozess der Gentrifizierung werden die ärmeren Einwohner von Gegenden wie Kensington oder Chelsea als Belastung, ja fast als Besetzer wahrgenommen, deren Hochhausblöcke Riesenhindernisse auf dem Weg zum Geld sind."Bündnis mit der protestantischen nordirischen(DUP) ist in mehrerer Hinsicht problematisch, unter anderem weil es die Neutralität der Londoner Regierung zum Nordirlandkonflikt in Frage stellt, und weil diese Partei in derfast noch schlimmer ist als die Katholiken in der benachbarten Republik Irland, schreibt Amelia Gentleman im: "Abtreibungen sind in Nordirland illegal, es sei denn, das Leben der Frau ist in Gefahr, oder es gibt ein ernstes Risiko für ihre physische oder mentale Gesundheit. Die DUP hat selbst moderate Versuche, das Gesetz zu reformieren - etwa um vergewaltigten Frauen eine Abtreibung zu gestatten- blockiert. Nordirland hat diefür Abtreibung in ganz Europa, bis hin zufür die Frau, die abgetrieben hat und jeden, der ihr dabei hilft."In derwarnt der irische Autordie Europäer vor der: Sie glaube an die permanente Teilung Irlands, doch werde mit dem Brexit ein Sonderstatus ganz Irlands unvermeidlich. Wenn jemand eine solche Situation für sich nutzen könne, dann die durch und durch machiavellistische DUP: "In ganz Europa gibt es keinen Politiker, derist wie sie, so geschickt darin, einen Kuhhandel abzuschließen, der die politische Situation so genau lesen kann oder so standhaft darauf beharrt, dass sonntags niemand Sex haben darf. Europa sollte sich auf die DUP vorbereiten, denn sie ist unterwegs."Für die unterhält sich Pascal Beucker mit, die morgen in Köln einen Protestzug von Muslimen gegen terroristische Gewalt organisiert - nur diehat sich nicht angeschlossen: "Es geht uns um ein klares Bekenntnis zu unserer offenen und pluralistischen Gesellschaft. Wir haben zunehmend das Gefühl, dass sich unsere Gesellschaftlässt durch Extremisten. Dagegen wollen wir ein Zeichen setzen." In der Erklärung der Ditib zu der Demo heißt es: "Forderungen nach 'greifen zu kurz,die Muslime und verengen den internationalen Terrorismus auf sie, ihre Gemeinden und Moscheen - das ist der falsche Weg und das falsche Zeichen."Der Multikulturalismus und die Selbstbezogenheit derspielen keine Rolle bei der Radikalisierung von Terroristen in Europa, schreibt der Islamwissenschaftlerinmit Blick auf die jüngsten Attentate in Britannien: "Die Terroristen sind nicht die Avantgarde einer muslimischen Gemeinschaft, die sich radikalisiert. Die Radikalisierung geschieht in Britannien wie im Rest Europasder muslimischen Bevölkerung (zur Erinnerung: in Deutschland gibt es kaum einen radikalisierten Türken, es handelt sich eher um Araber oder Konvertiten, die in der muslimischen Bevölkerung Deutschalnds sehr minoritär sind)."SPD aufgepasst. Diein Frankreich muss nach ihrer Wahlschlappevornehmen und möglicherweise sogar ihr berühmtes Hauptquartier in der schicken Rue Solférino verkaufen, berichten Nicholas Vinocur und Quentin Ariès in, denn "mehr als 21 Millionen Euro gehen in Rauch auf. Gutdes bisherigen 160 Personen starken Personals der Partei steht vor Entlassungen und weitere etwa, die indirekt an den Staatsgeldern für die Partei hingen - parlamentarische Assistenten, lokale Hilfen - sind ebenfalls bedroht."Der ehemals superreiche (und dann verarmte)wurde 2015 tot in seiner Londoner Wohnung aufgefunden. Obwohl der Freund des Putin-kritischen Oligarchenimmer wieder gesagt hatte, dass er von russischen Geheimdiensten verfolgt werde, nahm die britische Polizei nicht mal Fingerabdrücke auf und sprach gleich von Selbstmord. Eine ganze Reihe von Autoren hat für nachrecherchiert und präsentiert eine Geschichte überin Britannien, die auf die Sphäre derund Mafia verweisen: "Ein riesiges Dossier von Dokumenten, aufgezeichneten Telefongesprächen und geheimen Aufnahmen zeigt, dass Young Teil eineswar, unter anderem Boris Beresowsky, die alle unter verdächtigen Umständen auf britischem Boden starben - und die sich mächtige Feind in Russland gemacht hatten."