Institutionen, die nicht wissen, was sie wollen, werden einfach. Das gilt für die Berlinale und jetzt auch für das, das sich mit immer mehr Nebenreihen aufbläht. "Es sucht derzeit sein Glück in der", kritisiert Dirk Pilz in der. "Mit 'Shifting Perspectives' gab es dieses Jahr ein Festival im Festival, daneben eine Konferenz, allerlei zusätzliche Performances, Podien, Interventionen, Gastspiele und der Stückemarkt, der sich im engeren Sinnehat, seitdem die Bundeszentrale für politische Bildungist. Das Theatertreffen-Programm ist inzwischen derart vollgestopft, dass sich die einzelnen Formate und Veranstaltungen gegenseitig die Relevanz (und auch das Publikum) abgraben. Der Theaterbetrieb tritt damit alsauf."In derwundert Mounia Meiborg das angesichts der zahlreichen Geldgeber nicht: "Ein bisschen Immersion, eine Zirkus-Show mit schwuler Erotik, eine deutsch-südafrikanische Tanzproduktion: Das Programm wirkt. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die, die hier ÄKooperationspartner' heißen, sich als Kuratoren betätigen. Dasdarf Werbung für seinen Koproduktionsfonds machen. Und diestellt klar, wie sie dramatisches Schreiben findet: politisch bitte schön."Im findet Rüdiger Schaper das Treffen eigentlich schon obsolet: "Wozu noch der irre Aufwand, wenn viele Aufführungensind oder die Reise nicht antreten können? Wenn die Festspielewollen? Wenn ein Kurator zu einem ähnlichen Ergebnis käme wie sieben Kritiker? Wenn es dieso auch gar nicht mehr gibt? Wenn sie gar nicht gewollt sind?"Weiteres: In der berichtet Dorothea Marcus über das von Künstlern und Aktivisten organisierteam Schauspiel Köln. Und Katrin Bettina Müller resümiert die letzten Aufführungen beim. Derdruckt die Laudatio der Schauspielerin Imogen Kogge aufvom Theater Basel, der mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet wurde.Besprochen werdenInszenierung der "Perser" im Wiener Akademietheater ( Presse ),Inszenierung von Necati Öziris "get deutsch or die tryin'" am Gorki Theater in Berlin ( Berliner Zeitung nachtkritik ),Adaption von Robert Walsers Roman "Jakob von Gunten" am Schauspielhaus Zürich ( NZZ nachtkritik ),' "Die Odyssee" nach Homer am Hamburger Thalia Theater ( nachtkritik ),Adaption von Michael Köhlmeiers Roman "Das Mädchen mit dem Fingerhut" bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen ( nachtkritik ),Inszenierung von Johannes Hoffmanns Stück "Anschlag" über den Terroranschlag aufs Pariser Bataclan im Berliner Heimathafen Neukölln ( nachtkritik ),Eröffnung des NRW-Theatertreffens in Detmold mit Simon Stephens' Familienstück "Am Strand der weiten Welt" ( nachtkritik ),Inszenierung von Bernard-Marie Koltès' "Kampf des Negers und der Hunde" in den Kammerspielen des Schauspielhauses Bochum ( nachtkritik ), "Deine Liebe ist Feuer / Your love is fire" vom syrischenim Mülheimer Theater an der Ruhr ( nachtkritik ) und Anthony Pilavachis Inszenierung vonOper "Cinq-Mars" in Leipzig ("Zwanzig Minuten. Jubel und Tränen", meldet heftig mitklatschend Eleonore Büning in der).