Wenn nun ausgerechnet, der unbestrittene Großmeister des Feelbad-Kinos, seinen neuen Film "Happy End" nennt, kann darin nur gallige Ironie liegen, vermuten die Kritiker. Der Film mitschließt an Hanekes letzten Film "Amour" an und spießt eine großbürgerliche Familie nach allen Regeln der Kunst auf, erfahren wir. Auf lobt Rüdiger Suchsland den formal brillanten, von Sarkasmen durchsetzten Film, dessen Familienaufstellung Suchsland als Kritik an der "satu­rierten Gesell­schaft" auffasst: Das hat mitunter komödiantische Aspekte, doch das "Thema ist ernst:und die Unfähig­keit, die eigenen Ideale zu leben, wie der, sich andere zu geben. Denn das Private ist auch bei Haneke immer politisch. Krise ohne Alter­na­tive, res publica amissa, Anomie." In derbeklagt Verena Lueken die, mit der Haneke sein Programm abspielt, und die distanziert-brutale Perspektive, die der Regisseur einnimmt.Dominik Kamalzadeh vom zeigt sich unterdessen irritiert von Hanekes Entscheidung für die Form des "Pastiche": "Der Film wirkt wie: kein Happy End, sondern ein exakt konstruiertes, aber auch seltsam geläufiges Haneke-Kompendium, in dem Wiedergänger früherer Arbeiten sich zu einem finalen Requiem aufraffen. ... 'Happy End' ist ein, das im Kern fast schon sarkastisch wirkt." Für-Kritiker Tobias Kniebe fehlt es dem Film an der "radikalen, ästhetischen wie erzählerischen Geschlossenheit", die man von dem Regisseur sonst gewohnt war und "dort, wo der Film die Welt von Teenagern und Social Media berührt, wird seinoffensichtlich". Ähnlich sieht es Andreas Busche im: "Man hat das alles von Haneke schon zwingender gesehen, 'Happy End' wirkt wie ein."Im schreibt Lutz Meier über den Haneke-Film und über diein Cannes: "Das alte Kino, so scheint es, kommt an den neuen visuellen Formeln nicht mehr vorbei, aber verdaut hat es sie auch noch nicht so recht. Dazu passt, dass in Cannes allen Ernstes erhitzt darüber diskutiert wird, ob Werke, die für(oder den Konkurrenten) gefertigt wurden, überhaupt auf dem Filmfest gezeigt und bewertet werden dürfen."Weiteres von der Croisette: Das Festival kommt nicht recht in Schwung, schreibt Andreas Busche im- wirklich überzeugende Filme haben derzeit noch. In der resümiert Tim Caspar Boehme seine Filmsichtungen des Wochenendes. Verena Lueken berichtet im-Blog von einer "öden" Masterclass mit. Mehr aus Cannes auf kino-zeit.de Artechock und critic.de Und dann war da noch das andere Großereignis:"Twin Peaks" ist zurück! Das Comeback sei zwar "auf der Höhe der Zeit, wirkt aber gleich wie ein", schreibt Michael Hanfeld in der. Uneinig sind sich die Kritiker allerdings über den Look: "Sieht immer noch aus wie damals", meint Catrin Ströbele aufist dann aber doch enttäuscht, "dass Lynch altbekannte Bilder so lange, bis sie vollends ihren Grusel verlieren. Ihm sind offensichtlich auch keine adäquaten neuen eingefallen." John Tatlock vonhat allem Anschein nach eine andere Serie gesehen : "Eines der wichtigsten Erkennungsmerkmale der alten Staffeln waren die seifenopernartigen Momente, die von Badalamentis eindringlicher Musik noch verstärkt wurden - von ihnen fehlt jede Spur. Stattdessen herrschen Stille, unbehagliches Schweigen und einvor. Nicht nur fehlt es an einer konventionellen Geschichte, auch Hinweise darauf, wie sich das Ganze anfühlen soll, sind nicht auszumachen. Die einstige Romantik der Serie ist dahin. Stattdessen gibt es da eine unheimliche Kälte und Brutalität."Ähnlich schreibt auch Matt Zoller Seitz aufüber das Comeback. Und dieser hochgepegelte Horror ist im übrigen auch der Grund dafür, warum-Autorin Hannah Lühmann so enttäuscht ist: Die Serie spielt plötzlich über weite Strecken in New York und das ", das in den Nebeln von Twin Peaks zuhause ist", ist ihr damit abhanden gekommen.Weiteres: Im porträtiert Kathrin Häger den Kameramann. Christian Schröder schreibt zum Tod des Schauspielers. Besprochen wird ein neuer Piratenfilm mit, der mal wieder die Figur des Jack Sparrow gibt ( SZ ).