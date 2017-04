Groß besprochen wird heute vor allemBiopic "The Founder" über die Gründung einer international bekannten Fastfood-Kette.spielt darin Ray Kroc, der die Kette groß gemacht und die eigentlichen Gründer vor die Tür gesetzt hat, als echtes Aas, ist den Kritiken zu entnehmen. Der Film wende "sich gegen die, die in Hollywood seit einigen Jahren zu beobachten ist", schreibt dazu Felix Stephan in der. Ähnlich sieht es Nicolai Bühnemann im: De Film "bringt uns eine Weltsicht nahe, in derist, das es zu benutzen gilt, um Kapital zu akkumulieren." Allerdings mangele es dem Film letztlich an der nötigen Schärfe, mit der etwa ein Drehbuchautor wie Aaron Sorkin diesen Stoff umgesetzt hätte, bedauert Martin Schwickert auf. Dass der Film nicht den Mumm hat, dem Konzern selbst auf die Füße zu treten, findet Nina Jerzy in dersehr schade. Ebenfalls schade findet es Fabian Tietke in der, dass der Film "dieMichael Keatons als Ray Kroc" mitunter zu oft "durch die Narration" bändige.Weiteres: In der empfiehlt Carolin Weidner die Werkschau des Festivals "Achtung Berlin", die in diesem Jahr dem DEFA-Regisseur gewidmet ist.Besprochen werden der auf DVD erschienene Debütfilm "Mein 20. Jahrhundert" der diesjährigen Berlinalegewinnerin taz ), die französische Migrantenkomödie "Ein Dorf sieht schwarz" von),Gerichtsdrama "Verleugnung" über den Prozess gegen den Holocaustleugner NZZ ),"Queen of Katwe" über das Schach-Wunderkind(FAZ),Rentnerkomödie "Abgang mit Stil" ( Welt ) undBoxerfilm "Bleed for This" über die Karriere von).