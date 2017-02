Diehat den großartigen Text online gestellt, in demdem russischen Schrifsteller, Ingenieur und Fortschrittsgläubigen huldigt : "Zu beginnen ist damit, dass erglaubte. Nicht an die Unsterblichkeit der Seele, aber an die Wiederauferstehung der Leiber. Er war Techniker und glaubte an die Mechanik, die Physik, an. Geboren in den vorzeitlichen Dunkelheiten der russischen Provinz, musste er an die Elektrizität glauben. Musste glauben an scheinbar unsichtbare Kräfte, die doch so alt waren wie die Welt selbst, denn nur sie allein waren in der Lage, die materielle Ohnmacht der Kutschervorstadt, der Jamskaja Sloboda, zu überwinden, in der er zur Welt gekommen war. Nur sie konnten es aufnehmen mit der." Über "Die Baugrube" sagt Stasiuk, dass im 20. Jahrhundert kein "schöneres, furchtbareres und klügeres Buch übere" geschrieben worden sei.Weiteres: In dersondiert Sandra Kegel die literarischen Lage des Nachbarlands vor dessen Gastauftritt bei der Frankfurter Buchmesse im Herbst und stellt fest, dass die "Exofiktion" dengerade gewaltig aufmischt. Klaus Kastberger mag sich alsaufzwar mehr mutige Texte wünschen , in der hofft Marc Reichwein dagegen auf mehr und mutigere Juroren, die nicht nur "die eigenen Kandidaten möglichst elegant durch die Diskussion und zu Preisehren befördern". "Trump ist", sagt im langen-Gespräch, das Marcel Reich mit dem Autor anlässlich der Veröffentlichung dessen ersten Romans seit elf Jahren geführt hat. In einer ausführlichen Darlegung seziert Thomas Strässle in derdas schwierige Verhältnis zwischenund, das vom ersteren von Geringschätzung, vom zweiteren von heikler Bewunderung und überhaupt von "gegenläufigen Gemeinsamkeiten" geprägt war.Besprochen werden"Hölle und Paradies - Amsterdam, Querido und die deutsche Exilliteratur" ( FR ),"Die große Heimkehr" ( Tagesspiegel ),"Kraft" ( online nachgereicht von der),"Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens" () und neue Kriminalromane, darunter"I.Q." ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Arne Rautenberg über"Das war mein Tag":"Bin aufgestanden habe gegurgelthabe mich rasiert..."