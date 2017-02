Drei Jahre ist die Revolution in derher, drei Jahre, in denen sich die Beziehung der Ukrainer zu Europa verändert hat, bemerkt bitter der Dichter in der: "Wir haben begriffen und erfahren stets aufs Neue, dass Begriffe wiefür viele EU-Bewohner längst zu etwas Abstraktem geworden sind, zu etwas Vergangenem, das höchstens noch etwas mit politikwissenschaftlichen Abhandlungen, nicht jedoch mit dem realen Leben zu tun hat. Was kennzeichnet heute die Beziehungen zwischen der Ukraine und der EU?. Ein offenes Lächeln der Politiker und geschlossene Grenzen für die Menschen. Aufgescheuchte Politiker und endlose Spekulationen in den Medien über den ukrainischen Nationalismus und Radikalismus, die angeblich die ukrainische Gesellschaft dominieren. Es fehlt an einem".Diezeigen uns gerade, was Demokratie und Würde sind! Gerade habeneine geplante Lockerung des Antikorruptionsgesetzes verhindert. Aber es wird immer noch demonstriert: Die sozialdemokratische Regierung, die diese skandalöse Lockerung beschlossen hat, soll zurücktreten, berichtet Silviu Mihai auf"Selbst wenn die Regelung tatsächlich zurückgenommen wird, fürchten viele. Etwa, dass die Politiker zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen könnten, sich durch weitere Gesetzesnovellen, etwa durch einen bereits dem Parlament vorgelegten Entwurf zur, selbst zu retten. Deswegen fordern die Protestierenden nach der Rücknahme der Eilverordnung auch den Rücktritt des Kabinetts."Krsto Lazarević lässt sich für denvon dem 26-jährigen Afghanen Mielad Achkazai durch das Gelände hinter demführen, wo rund 1.500 Flüchtlinge feststecken: "Er führt durch die heruntergekommenen Lagerhallen, in denen 1.500 Menschen ausharren. Es ist eine, Frauen leben hier nicht. In den Ruinen steigt beißender Rauch auf, weil mit Holz aus alten Balken der Schienenanlagen, Müll und Plastik geheizt wird. Richtig warm wird es trotzdem nicht. Draußen liegt noch Schnee, die Temperaturen sinken auf bis zu. Die Lungen beginnen schon nach wenigen Minuten zu schmerzen und die Augen zu tränen."In der berichten Olivia Kortas und Kasper Goethals über die Lage der: "Zwölfmal griffen bulgarische Grenzpolizisten Niazi in dieser Gegend auf. Er erzählt, wie sie sein Geld stahlen, ihn schlugen und. 'Drei oder vier Männer trugen schwarze Masken. Sie prügelten uns mit Schlagstöcken', flüstert Niazi. 'Meistens ließen sie die Hunde auf uns los.' Erst beim dreizehnten Mal konnte er in Bulgarien bleiben. Fast alle Männer in Harmanlis Lager erzählen von diesen sogenannten. Wenn Grenzpolizisten Migranten zurückschicken, brechen sie internationales Recht. Jeder, der EU-Boden betritt, darf einen Asylantrag stellen. Doch stattdessenan der EU-Außengrenze Flüchtlinge zurück. Das bestätigt Majd Algafari, der lange zwischen Grenzpolizisten und Migranten übersetzte. Bis heute dränge die Grenzpolizei Migranten gewaltsam zurück."EU-Hasser, der Mann, der maßgeblich hinter dem britischen Brexit steht und Ex-Parteichef der rechtspopulistischen Ukip, hat nicht nur eine, sondern ist auch eng mit derverbandelt, die er 2007 in einem Cafe in Brüssel kennengerlernt hatte und innerhalb von Monaten zu seinermachte, berichtet die. 2014 trat Ferrari der - von der EU finanzierten! - Alliance for Direct Democracy Europe (ADDE) bei, einer Koalition aus, die einen Think Tank betreibt, das Institute for Direct Democracy Europe (IDDE), dessen Geschäftsführerin sie 2015 wurde. Und es kommt noch besser: "Late last year Miss Ferrari became caught up in the scandal involvingahead of the Brexit poll and the 2015 General Election, in which Mr Farage unsuccessfully tried to become an MP. The European Parliament announced that, following an audit, it discovered that the ADDE and IDDE hadon political parties and election campaigns, much of it benefiting Ukip.is only meant to be spent on activities at a European level, not on domestic campaigning." Kurz, Farage hat einen Teil seiner Brexit-Kampagne mit EU-Geldern finanziert. Man weiß nicht, worüber man mehr staunen soll: Die Dummheit der EU oder die Heuchelei der Rechtspopulisten.In der zeichnet der Autor ein erdrückendes Bild, in dem er einen stärker werdenden Hang zu Gehässigkeit undwahrnimmt: "Vor ein paar Jahren ergab eine Untersuchung, dassder Italiener ihren Landsleuten vollkommen vertrauen, hingegen waren rund 22 Prozent der Überzeugung, dass fast alle Steuerflucht begingen (in Frankreich demgegenüber glaubten dies bloß 7 Prozent). ... Das Problem istund hat vielleicht auch mit einer sprachlichen Eigenheit der Italiener zu tun. Zu den vorherrschenden Redeweisen in unserem Alltag gehörten schon immergegenüber sich selbst, für die der grassierende Argwohn wiederum die notwendigen Rechtfertigungen lieferte. Gleichgültig, ob sie stichhaltig waren. Im Gegenteil, gerade ihre Unüberprüfbarkeit ließen sie umso überzeugender erscheinen."Außerdem: In der porträtieren Georg Blume und Elisabeth Raether den französischen Außenseiter und Präsidentschaftskandidaten