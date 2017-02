Am Wochenende hat"120 Tage von Sodom" Premiere, für das er"120 Tage von Sodom" mit"Salò o le 120 giornate di Sodoma" kurzschließt und mit den geistig behinderten Darstellern des Theaters Hora im Schauspielhaus Zürich auf die Bühne bringt. In der legt sich Stefan Zweifelschon mal vorab ins Zeug für diese superperversen Werke und den, der nur gelingt, wenn er schmerzt: "Der wahre Skandal von Milo Raus Produktion liegt darin, dass er das von Sade und Pasolini ausgelöschte Private, was Barthes den 'Idiorhythmus' des Individuums nannte, ins freie Schweifen der anarchischen Lust der Darsteller anüberführt. Kraft ihrer Kunst lassen sie uns unsere eigene Lust an solchen Momenten des Tabubruchs neu entdecken. Nun zittern wir, endlich, weil wir als Betrachter unsere eigenen Tabus spielerisch übertreten. So wird Sades Werk im besten Sinn zu einer ''."Ganz exzellent findet Sylvia Staude in der FR den Abend "Verführung", für den das Stuttgarter vier Stücke von spröder bis latent aggressiver Sexiness zusammengestellt hat. Besonders gut hat ihr der "L'après-midi d'un faune" des belgischen Choreografengefallen, der seinem Faun einean die Seite stellt: "Hyo-Jung Kang und Pablo von Sternenfels sind in Stuttgart ein tierhaft biegsames,."Geradezu trostlos findet Ljubisa Tosic imInszenierung von"Trovatore" an der Wiener Staatsoper, als deren energetisches Zentrumbrilliere. In derlässt sich Reinhard Kager die Aufführung Sängerfest gefallen.Besprochen werdenDoppelabend "Sieben gegen Theben/Antigone" im Schauspiel Frankfurt (nach dem sich Judith von Sternburg in der"rechtschaffen erschöpft" fühlt taz ), Claudio Schenardis "Bleu électrique" im Zürcher Maxim-Theater (in dem Katja Baigger in der"elektrisierende Hommage an die" erkennt),"Die Nacht von Lissabon" am Schauspiel Hannover ().