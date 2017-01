-Kritiker Manuel Brug war gestern online am schnellsten, heute ziehen die Feuilletons in Sachennach. "", schreibt Regine Müller in ihrem-Bericht vom Abend: Jedes sanfte Vertun der Musiker, aber auch jedes Rascheln des Publikums werde angesichts der klaren Detailauflösungen, die hier herrschen, gnadenlos zu Ohr gebracht. Die Beethoven-Ouvertüre klinge zu Beginn "bedrohlich trocken. Doch dann breitet sich doch erstaunlich mild einaus, ungeheuer transparent, mit enormer Tiefenschärfe, klar und doch warm umhüllt. Stellenweise klingt es."Mitunter heikel überakustisch findet Eleonore Büning von derden vonkonzipierten Saal: "So eineist ihm noch nie unterlaufen. Und ein Studio ist kein Konzertsaal. Und Musik besteht nicht nur aus einzelnen Tönen. Jeder Ton ist in der Elbphilharmonie für sich allein unterwegs, direkt und linear.. ... Pech vor allem für die große symphonische Musik: Sie wird kalt lächelnd ihrer Dynamik beraubt,." Wobei sie einräumt, dass der Eindruck enorm vom jeweiligen Sitzplatz abhänge und sicher einiges "nachbesserbar" sei.Reinhard J. Brembeck von der neigt zur Gelassenheit: Die Geigen hätten in diesem Saal zwar ein wenig das Nachsehen, aber gute Musiker und Sänger werden auch unter unvorteilhaften akustischen Bedingungen keine Stümper und Krächzer. Zum Dahinschmelzen war etwa der Countertenor: "Die Akustik Yasuhisa Toyotas ändert rein gar nichts an Jarousskys phänomenalem Können. Sie erlaubt es aber dem Konzertbesucher,seines Gesangs zu hören. Das allein ist schon grandios. Sollte Toyota etwa einenertüftelt haben?" Von Dirgentund seinem-Elbphilharmonie-Orchester wünscht er sich allerdings für die Zukunft ein leidenschaftlicheres, zupackenderes Spiel - da sei im hohen Saal noch Luft nach oben. Weitere Berichte in Berliner Zeitung NMZ und Tagesspiegel . Hier das Eröffnungskonzert in einer Playlist:Weiteres: Thomas Schmid erinnert in deran die Eröffnung derin den 60ern. Andreas Hartmann porträtiert in derden Cellisten Besprochen werden das neue Album von The Quietus ), das neue Album der SZ ),"Migration" ( taz Spex ), das neue Album "A Shadow in Time" von Ambientkünstler Pitchfork ), ein Wiener Konzert derunterund die zwei Berliner Vorstellungskonzerte Konzerte der Dirigentenund, die ab Herbst dem, bzw. demvorstehen werden ( Tagesspiegel ).