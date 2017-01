FürFantasy-Epos "The Great Wall" haben sich die geballten Kräfte von amerikanischer und chinesischer Filmproduktion zusammengeschlossen:darf im Namen Chinas und im Schatten der chinesischen Mauer ein Heer von Dinosaurier-Kröten schlachten. Fabian Tietke bringt in dereinige Informationen zu den Produktionshintergründen. Das Resultat hält er für "keinen überragenden Film, eher." Für Thomas Groh vomwar der Film aber auch als Trivialkino nicht recht zu gebrauchen - immerhin sieht er darin "so etwas wie einenzum neuen wirtschaftlichen Verhältnis" zwischen China und Blockbuster-Hollywood. Tim Slagman attestiert in derFilm und Regisseur "eine bestenfalls naive Faszination vom Kriegshandwerk".Musicalhommage "La La Land" beschäftigt die Kritik auch weiterhin: Auf Janis El-Bira vom macht der Film in seiner Konzentration darauf, möglichst gut auszusehen, zunächst den Eindruck eines "", zumindest im Vergleich zu den großen Vorbildern. Aber die Musik "kann was. ... [Und am Ende] erzählt sich der Film in einer sensationellen, betörenden Sequenz einfach noch einmal ganz neu. Plötzlich ist für einen langen Moment, frei und verrückt, kitschig und kindisch,." Andreas Busche zeigt sich imvorsichtig skeptisch: "Was am klassischen Filmmusical aufregend und postmodern war, wirkt bei Chazelle wie ein." Weitere Besprechungen in FR Weiteres: Auf schreibt Marietta Steinhart über das Verhältnis zwischen: Während die meist liberalen Stars zum künftige Präsidenten auf Distanz gehen, ist dieser mit den Produzenten - Blockbusterproduzent etwa ist Trumps Finanzministerkandidat - weitgehend dicke. In der empfiehlt Thomas GrohReißer "Dog Eat Dog", der am kommenden Wochenende bei den Berliner Fantasy Filmfest Nights zu sehen ist. Für dieunterhält sich Josef Grübl mitüber dessen Drama "Manchester by the Sea".Besprochen werdenauf DVD veröffentlichter "Brüder der Nacht" ( taz ),Bankraubfilm "Hell or High Water" mit SZ ),' Holocaustbewältigungskomödie "Die Blumen von gestern" ( Standard , Andreas Platthaus stöhnt in derangesichts dieser "")und der Animationsfilm "Ballerina" ( Welt ).