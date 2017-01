Mit vielen Jahren Verspätung und nach einer beträchtlichen Baukostenexplosion wird heute in Hamburg dieeröffnet. An diese Begleiterscheinungen des lange ZeitBaus erinnert Till Briegleb in derden die gute Laune der jüngeren Berichterstattung mit Skepsis füllt: "Überall herrscht, wo man an die Schattenseiten der Vergangenheit bitte nicht erinnert werden will. Aber trotz all dieser Geschichtsvergessenheit ist der große Traum, in Deutschland ein ähnlich signifikantes und schönes Gebäude wie die Sydney-Oper zu haben, am Endeworden. Der kollektive Ausdruck auf den Gesichtern, die bisher die Elbphilharmonie von innen erleben durften, war:!"Diesen Stimmungsumschwung in der jüngeren Berichterstatttung schreibt Christian Meier von derder gezielten Arbeit einer Werbeagentur zu, die mitzudem über einen prächtig gefüllten Etat verfügen konnte. Selbst in derwird Esther Slevogt ganz feierlich : "Mich bewegt dieser Bau, der sich da nun so visionär über der Stadt Hamburg erhebt: als selbstbewusstes und, und zwar in Zeiten, in denen Gemeinwesen zunehmend in die Defensive geraten." Nikolaus Bernau von der staunt über die auch im Innern des Bausund lernt dabei: "Die große Kunst ist, an der richtigen Stelle und zum richtigen Zweck das Geld zu verschwenden." In der listet Matthias Hertleum den Bau des Gebäudes auf. Daniel Ender stellt imIntendantvor. Diehat Christine Lemke-Matweys großes Interview mit Chefdirigentvon Anfang November 2016 online nachgereicht. Die Instagrammer sammeln bereits zahlreiche Foto-Eindrücke. Weiteres zur Berichterstattung über die Elbphiharmonie unter unserem entsprechenden Stichwort Ab 18:30 Uhr können Sie hier das Eröffnungskonzert live und in 360° verfolgen:Weiteres: Die versammelt internationale Stimmen zur Kür des Sony-Managerszum neuen, die von "Fiasko", "schlechte Entscheidung" bis zu "katastrophaler Fehler" reichen. Frieder Reininghaus erkundigt sich in der, was aus der-Villa in Baden-Baden wird. Für hört sich William Doyle durchBerliner Album "Low", das vor 40 Jahren erschienen ist.Besprochen werden das neue Album von Standard ),Biografie über taz ), ein-Konzert des Tagesspiegel ), das neue Album von ZeitOnline ) und"Rennen" ( Spex ).Außerdem bringt ein neues Video der Feuilletonlieblinge und Obermotzer