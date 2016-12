Auf der Zielgeraden will es 2016 als das Jahr, das die Reihen der Popmusik so lichtete wie kein zweites, wirklich noch einmal wissen: Nun ist auchgestorben - und das ausgerechnet an Weihnachten . "Wäre es nicht so traurig, könnte man sagen, dass dasdieses Todes perfekt ist", schreibt dazu ein geknickter Gerrit Bartels im. Für-Autor Michael Pilz war Michael ". Alles war gesungen und gesagt. Im Rock, im Pop, im Punk, im Postpunk. Dann kamen zwei Zwanzigjährige in gelben Pluderhosen mit blondierten Haarsträhnen und sangen 'Bad Boys'. Bald hörte George Michael auf, sich täglich zu rasieren. Rebellion gegen die Rebellion gegen die Rebellion." Edo Reents würdigt den Verstorbenen in derals "". Im schreibt Filmkritiker Armond White über die schwulen Qualitäten von!'s Video zu "Wake Me Up Before You Go-Go." Berliner Zeitung taz und SZ bringen weitere Nachrufe. Einen seiner künstlerischen Höhepunkte erlebte Michael 1992, als er nicht nur beim Live-Tribut fürden Queen-Klassiker "Somebody To Love" mitreißend zum Besten gab , sondern auch das heute noch fantastische Glitz'n'Glam- Video zu "Too Funky" veröffentlichte:Weitere Artikel: Dielässt darüber diskutieren, obkonservativ sei - ja, meint Jonas Engelmann, den Gegenstandpunkt dazu vertritt Christine Pfeifer. Für die liest Sara Tröster-Klemm neue Studien über. In der porträtiert Christine Lemke-Matwey den Geiger, der nach einer schweren Krise in New York einen Neuanfang in München wagt. Inspiriert von der Wiederholung eines alten-Beitrags über erinnert sich Uli Krug in derdaran, wie verwirrend es für ihn als stramm kommunistischer Jugendlicher damals war, mit den ersten Regungen dieser Subkultur konfrontiert zu werden. In der resümiert Maurice Summen das. In der schreibt Frank Junghänel zum Tod des "Status Quo"-GitarristenBesprochen wird eine Aufführung von"Music für 18 Musicians" durch das FR ).