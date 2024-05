Der im Vorfeld vielleicht aufgeladenstein der Geschichte des Musikwettbewerbs ist zu Ende: Mitgewinnt die erste nichtbinäre Person den Wettbewerb und wurde vom Saalpublikum gefeiert, das bei wieder jeder sich bietenden Gelegenheit die israelische Teilnehmerinmit so lautstarken wie idiotischen Buhrufen mobbte (an den TV-Geräten waren sie wegen vorgeschalteter Buh-Filter nur schwer hörbar, dies änderte sich aber später bei der Punktevergabe). Das Publikum zuhause an den Empfangsgeräten machte dies immerhin ein bisschen wett, berichtet Jan Feddersen in der: "Erstaunlich war nicht der fünfte Platz für" die israelische Sängerin, "sondern, dass sieerhielt - und am häufigsten auch mit der Länderhöchstzahl von zwölf Punkten bedacht wurde. Sie lag nicht nur beim deutschen Publikum weit vorn, sondern auch in anderen Ländern, in denenund Diskurse die Öffentlichkeit bestimmen, etwa den Niederlanden, in Frankreich, Spanien und Belgien sowie in Schweden als gastgebendem Land selbst." Lena Karger () "lässt das Ergebnis hoffen, dassauf den Straßen vielleicht die lautesten, aber nicht die meisten sind".Judith Liere trauert aufum die Zeit, als Eurovision-Berichterstattung sich ganz einfach noch amvon Glitzer, Oberflächlichkeiten, von Performances und Bühnenbildern erfreuen konnte. "Die Welt ist offenbar, als dass man nochbetreiben könnte." Die Tausenden antiisraelischen Hetzer, die die Bilder aus Malmö in den Tagen vor dem Wettbewerb bestimmten, trübten die Atmosphäre schon ziemlich ein, auch "auf den Pressekonferenzen waren die Anfeindungen anderer Teilnehmer gegenüber Eden Golan deutlich sichtbar." Der Abend selbst war dann aber "eine recht souveräne, ziemlich typische ESC-Sause".Die ESC-Abstimmungen sind auch immer Ausdruck nationaler Befindlichkeiten der einen Länder gegenüber den anderen, schreibt Rahel Zingg in der. "Dass die kleine Schweiz gewonnen hat, und zwar ohne nennenswerte Lobby, heißt: Es liegt vor allem am Song und an Nemos Auftritt. Da ist Wucht, da ist Präzision,: Nemos perfekter Sturm auf der Bühne. Musikalisch ist 'The Code' das ideale Eurovision-Song-Contest-Werk. Ein euphorischer Ohrwurm, der klingt, als hätten die Bandundgemeinsam Pate gestanden." Auch fürJan Feddersen gibt es keinen Zweifel daran, dass dieser "Sieg verdient ist. ... Dieses eidgenössische Wesen istin der Schweiz."Matthias Kirsch hat sich fürderweil den Abend vor der Arena vertrieben und diegenauer angesehen, bei denen auch die Klimaaktivistinmedienwirksam von der Polizei abgeführt wurde. "Den ganzen Abend, bis lange nach Mitternacht werden die Contest-Besucher aus den Ausgängen strömen, werden vor der Arena in Malmö Polizisten und Demonstrierende Katz und Maus spielen, werden junge Menschen mit sogenanntem Palästinensertuch an Kopf, Hals oder Handgelenk durch Seitenstraßen zur Arena zurückkommen, nur um wenige Minuten später wieder von einer Polizeikette zurückgedrängt zu werden. Am Ende wird die Polizei die Mannschaftswagen aus drei Nationen überall um die Arena platzieren. Damit, mit diesem, ist auch der leiseste Anflug von gewaltsamem Protest, sofern man das überhaupt so nennen kann, verflogen."Weitere Artikel: Antonia Munding wirft füreinen Blick darauf, wiemit Menschen mitumgehen. Walter Dobner staunt in derüber den kometenhaften Aufstieg des Dirgenten. Für spricht Thomas Abeltshauser mit, über die gerade ein (in der besprochener ) Porträtfilm im Kino läuft. Jakob Thaller porträtiert imden österreichischen Rapper, der vor ein paar Jahren als Ulk-Satireprojekt begonnen hat, nun aber tatsächlich ziemlich erfolgreich im Rap ist. Für dieplaudert Christian Riethmüller mitüber dessen neues Solo-Album "Orgy of the Damned". In der gratuliert Max Nyffeler der Komponistinzum 70. Geburtstag.Besprochen werden das zweite Album vonin 40 Jahren (, mehr dazu bereits hier ), ein-Konzert derunter), ein gemeinsames Album der Pianistinund des Baritonsmit- und-Aufnahmen () sowie einAbend mitundin Frankfurt ( FR ).In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Gijs Wilbrink über den Riot-Grrrl-Klassiker "Rebel Girl" von