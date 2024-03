Opernhaus Zürich - Amerika. Inszenierung: Sebastian Baumgarten. Mit Sebastian Zuber, Tänzerinnen und Tänzer. © Herwig Prammer

"Bravissimi!": Reinhard J. Brembeck freut sich in der, dass das Opernhaus Zürich es wagt,1966 bei der Uraufführung durchgefallenen Kafka-Oper "Amerika" eine neue Chance zu geben. Dielässt gleich drei Orchester und außerdem noch Videokunst auf das Publikum los. Und das ist noch nicht alles: Schon zu Beginn kreisen vorab aufgenommene Orchesterpartien aus den gut 100 Lautsprechern durch den Raum, genauso die. Darein mischt sich dann live Gespieltes. Dirigent Gabriel Feltz, Musikchef in Dortmund, feuert unermüdlich und begeisternd an, das gern eingesetzte Schlagwerk,. Haubenstocks vorantreibende Musik ist komplex gearbeitete Vielstimmigkeit, die sich aber nie in abstrakten Spekulationen verliert. Trotz aller Avantgarde ist das unmittelbar einleuchtende Theatermusik, die sich fernhält von."Holger Noltze mag in dertrotz grundsätzlich vorhandener Sympathiein den Jubel einstimmen. Er sieht ein Werk von ". Vermutlich klingt es hier zum ersten Mal wie gedacht, eine echte Immersionserfahrung. In der instrumentalen Szene 'Vermutungen über ein dunkles Haus', und in dem alsinszenierten finalen 'Oklahoma'-Theater funktioniert das am besten. (...) Die Regie wählt dieund lässt das Ensemble seinen Text wie Plakate vor sich hertragen. Das schafft im Brechtschen Sinne Distanz, doch bleibt man, bei allem Respekt vor der Qualität derins totaltheatrale Kafka-Labyrinth, das, was Haubenstock-Ramati wohl im Sinn hatte: unhineingezogen. Dabei jedenfalls nicht schlecht unterhalten."Sandra Luzina trifft für dendie chinesische Choreografin, die seit zwei Jahren in Deutschland lebt. Neben ihrem diese Woche im Berliner HAU2 zu sehenden neuen Stück "New Report on Giving Birth" wird auch der Werdegang der Künstlerin thematisiert. So gründete sie etwa gemeinsam mit einem Filmemacher die: "Die Performances des Living Dance Studio kombinierten Tanz und Dokumentarfilm. Hier standen Individuen auf der Bühne, die für sich selbst sprachen:. Die Anfänge waren hart, staatliche Förderung gab es nicht. Im ersten Stück '100 Verbs' nahm Wen Hui eine Dusche und. Sie war die einzige Profi-Tänzerin auf der Bühne. Die Freunde, die bei der Performance mitmachten, konnte sie nicht bezahlen. 'Aber nach den Proben haben wirund waren glücklich.'"Außerdem: Marion Löhndorf porträtiert in derdie britische Regisseurin, die vor allem auf deutschen Bühnen sehr präsent ist. Andreas Rossmann erinnert in deran den verstorbenen Dramatiker. Hannes Hintermeier berichtet in derübergegen die österreichischen Theater- und Fernsehregisseureund. Auch der Standard weiß Neues in der Sache. Cornelia Geißler unterhält sich in der Berliner Zeitung mit, die einan der Volksbühne organisieren. Helmut Ploebst macht sich anlässlich zweierimGedanken über "das Dilemma des". Esther Slevogt wiederum schreibt aufanlässlich des amerikanischenüber -Besprochen werden Sláva Daubnerovás Inszenierung von Euripides'/Sartres "Die Troerinnen" im Landestheater Niederösterreich ( Standard ),"Stromberger oder Bilder von allem" am Landestheater Vorarlberg (), die dritte Folge des"I am from Austria" am Schauspielhaus Graz () und "im Wunderland" am Theater Bremen ().