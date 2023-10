Bild: Denis Darzacq: Hyper 2. Nr.36, 2010. © Denis Darzacq, Courtesy of Galerie RX, Paris.

Bild: Bindengürtel, genutzt in Berlin, vermutlich 1960er Jahre. © Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen. Foto: Christian Krug.

Die- auch "arc de cercle" genannt - galt in der Psychologie im späten 19. Jahrhundert als Ausdruck weiblicher Hysterie, spätestens mitÖlbild "Une leçon clinique à la Salpêtrière", das den Pariser Neurologenbei einer Vorlesung zeigt, zog das Motiv auch in die Kulturgeschichte ein. Das Salzburger Museum der Moderne spürt dem Motiv nun in der Ausstellung "Arch of Hysteria" nun in Kunst und Tanz nach und-Kritikerin Regine Weber ist erstaunt , wie ergiebig die Idee ist - bis in die Gegenwartskunst: "In den 1990er Jahren etwa zeichnetekstatisch verrenkte Yuppies, die Salzburger Schau zeigt auch Fotos vonPerformances aus den 1970er Jahren, die mit verbogenen Frauenkörpern auf erzwungene gesellschaftliche Anpassung anspielen. Arbeiten der Gegenwartskünstlerinstellen Charcots diagnostische Aufzeichnungen der Hysterie mit einer Matratze nach,Foto setzt überbordenden Supermarktregalen in die Rückbeuge schnellende, schwerelos wirkende Tänzer*innen entgegen."Jahrhundertlang und kulturübergreifend wurde diebenutzt, um, insofern hätte sich Petra Ahne () in der Ausstellung "Läuft" im Museum Europäische Kulturen Berlin schon gewünscht, statt von "" auch irgendwo mal von "Frauen" zu lesen. Davon abgesehen aber staunt sie über die Detailfreude der Schau, die von Wissenschaft bis Kultur und Kunst alles abdeckt, was es zum Thema zu wissen gilt: "Vergnügen macht es, sich vorzustellen, dass die ernsten bärtigen Herren auf einer Fotografie von 1911 auf das nicht weit entfernt hängende Bild der jungen Frau mit derstarren. Die Ärzte, die beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie posierten, hätten solches Verhalten vermutlich dem '' zugeordnet, nach einer damals kursierenden Theorie, wonach Frauen während ihrer Periode unzurechnungsfähig seien. Vielleicht hingen die Gynäkologen, um weiter unter sich bleiben zu können, auch der verbreiteten These an, die Gebärmutter beanspruche, was ein Studium ausschloss. Dass Menstruationsblut Pflanzen töte und Speisen verderbe, galt als wissenschaftlich plausibel, die Idee wurde seit der Antike vielfach variiert."

Woran liegt's, dass heute alle verrückt nach Caspar David Friedrich sind, dem neurotischen Kauz und Frömmler, der im 19. Jahrhundert fast vergessen schien, fragt in der Zeit Florian Illies, dessen Buch "Zauber der Stille" diese Woche erscheint. Wir "werden zur Ergriffenheit verführt. So kann man fast körperlich die schmerzhafte Diskrepanz erleben zwischen den zauberhaft stillen Landschaften Friedrichs vom Anfang des 19. Jahrhunderts - und den verstörend lauten, gefährdeten Landschaften im Zeitalter des Klimawandels am Anfang des 21. Jahrhunderts. Friedrich erreicht auf doppelte Weise unsere tiefsten Gefühle - er erinnert uns einerseits schwermütig und mahnend an die heile Natur der vorindustriellen Landschaft. Und andererseits sind gerade seine Himmelsdarstellungen zu einem globalen Symbol für das geworden, was wir Sehnsucht nennen."



Besprochen werden die Ausstellung "Herausragend" in der Hamburger Kunsthalle, die Reliefs von Rodin bis Taeuber-Arp präsentiert (Tagesspiegel), die Ausstellung "2000er. Bye-Bye Zuversicht" im Wien Museum Musa (Standard) und die Art Basel in Paris (NZZ).