Szene aus Danica Dakićs "Zenica Trilogy"





Im Berliner Gorki Theater hat der 6. Berliner Herbstsalon mit der dreiteiligen Ausstellung "Lost - You Go Slavia" eröffnet. Mit dabei sind Arbeiten vonProjekt "Four Faces of Omarska" und"Zenica Trilogy", erzählt Sabine Weier in der. "Ausgangspunkt von Dakićs Arbeit war eine Recherche zu' Idee des '' mit drehbaren Zuschauerreihen und Flächen für Licht- und Filmprojektionen. Das nie realisierte Projekt steht für das Scheitern einer Utopie, wie sie im Bauhaus aufgehoben war. In den Sozialismus brach der Neoliberalismus mit seinem vermeintlichen Ende der Geschichte schließlich brutal ein. Doch - das macht das Herbstsalon-Programm einmal mehr deutlich - Geschichte ist nie zu Ende. So wie der Künstler in Stilinovićs Selbstporträt wird auch sie immer wieder neu ideologisch und kommerziell vereinnahmt. Hin und wieder bricht sie sich in der Gegenwart ganz unerwartet Bahn. Wie in Dakićs Videosequenz 'Vedo', die sie im Gorki erstmals präsentiert: Da steht ein Junge amund spielt auf seiner Ziehharmonika eine alte Partisanenhymne, während dicke Schneeflocken vom Himmel rieseln."Weitere Artikel: Dana Bjork skizziert im Interview mit derdie Situation am, dessen Direktorin sie ist. In der berichtet Bernhard Uske vom ""-Festival in Frankfurt.Besprochen werdenInszenierung von"Peter Grimes" an der Oper Erfurt ("musikalisch überzeugend" und "ästhetisch sehr eigen", lobt Joachim Lange in der nmz ),Inszenierung von Puccinis "Il Trittico" an der Deutschen Oper Berlin (Dirigent John Fiore leistet zwar musikalische Feinarbeit, versichert Frederik Hanssen im Tagesspiegel , aber die Inszenierung ist ihm viel zu klamaukhaft: "Feta der Klamotte", kalauert er),Inszenierung von"Zauberflöte" am Theater Brandenburg ("Ein brandenburgischer Mozart der unerwarteten Extraklasse. Ein Abstecher zu dieser 'Zauberflöte' an der Havel lohnt sich", verspricht Dieter David Scholz in der nmz ),"Hoffmanns Erzählungen" in Darmstadt ( FR ), die Uraufführung vonund' "Was war und was wird" an den Hamburger Kammerspielen ("eher Selbstbespiegelungstheater", seufzt Jens Fischer in der taz ),Wiener Inszenierung vonKonversationsstück "Die Nebenwirkungen" über eine fiktive Mumpsepidemie an einer Privatschule (perfekt geschrieben, und fantastisch rhythmisch umgesetzt", freut sich Gabi Hift in der nachtkritik ),Adaption von Sasha Marianna Salzmanns Generationen-Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein" für die Münchner Kammerspiele ( nachtkritik ),' Choreografie "Happy Nights" am Theater Bremen ( nachtkritik ),Endzeit-Komödie "Eigentum" am Schauspiel Köln () und der zweite Teil vonundAntike-Marathon "Anthropolis" am Hamburger Schauspielhaus (-Kritiker Simon Strauß ist hin und weg von der Schauspielerin, "auf der Höhe ihres Könnens".)