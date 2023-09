"The Zeroth Law" an der Deutschen Oper Berlin. Foto: Christoph Voy

Der Schriftstellerlegte in seiner Erzählung "Runaround" drei "" fest, die das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine bestimmen sollten, erinnert Stefan Drees in der. Das Musiktheaterstück "The Zeroth Law" an der Deutschen Oper Berlin stellt nun eine wichtige Frage, so Drees: Was, wenn sich die Maschinen so gar nicht für diese Gesetze interessierten und "unter sich schon längst eine, festgehalten in einem den übrigen drei Gesetzen vorgeordneten 'nullten Gesetz': eine altruistische Bestimmung, mit der die Maschinen übereingekommen sind, im kollektiven Miteinander zum Wohle des Menschen zu agieren und ihm das Heft des Handelns aus der Hand zu nehmen, ohne dass er es überhaupt bemerkt?" Drees sieht diese philosophische Fragen im Stück des Ensembles Gamut Inc (und) hervorragend in Szene gesetzt: "Die linke Hälfte ist dem RIAS Kammerchor vorbehalten, der in schwarzer Kleidung und kaum beleuchtet als unauffällige Reihung singender Körper unter dem Dirigenten Olaf Katzer agiert. Auf der rechten Bühnenhälfte hingegen sind die Bestandteile des von Godfried-Willem Raes entwickelten '' der Logos Foundation Gent zu einerangeordnet. Sie formen eine technoide Szenerie, deren Komponenten immer wieder anders ausgeleuchtet werden und ein wesentlich stärkeres Eigenleben entfalten als der mit dem Bühnenhintergrund verschmelzende, stillgestellte Menschenchor. "Weiteres: In derunterhält sich Jan Brachmann mit, dem neuen Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt. In der verteidigt Andreas Fanizadah den Regisseurund seine Inszenierung von Mozarts "La clemenza di Tito" gegen Kritik aus dem konservativen Lager:-Kritiker Jan Brachmann warf Milo Raus Inszenierung (2021 in Genf) Selbstgerechtigkeit vor (unser Resümee). Übersehen werde dabei, so Fanizadeh, dass er "auf den erhobenen Zeigefinger in den Inszenierungen weitgehend verzichtet, sich hinterfragt und die Entwicklungen der letzten Jahre ästhetisch reflektiert". Patrick Wildermann resümiert imdenin Berlin.-Kritiker Bernhard Uske teilt Eindrücke vom Fratopa-Festival an der Alten Oper Frankfurt.Besprochen werdenInszenierung einer Bühnenfassung von Nick Hornbys "Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst" am Stalburg Theater in Frankfurt (),Inszenierung ihres Stücks "Museum of Uncounted Voices" am Hebbel am Ufer Berlin (),Inszenierung von George Bizets Oper "Carmen" an der Oper in Rouen (),Inszenierung von Lucien Haugs Stück "Jetzt, jetzt, jetzt" am Schauspielhaus Zürich ( nachtkritik ) undInszenierung von "Meine geniale Freundin", einer Adaption von Elena Ferrantes Roman "Die Geschichte des verlorenen Kindes", am Thalia Theater in Hamburg ( nachtkritik ).