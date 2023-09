Den Authentizitätsfetisch rund ums Selbsterfahrene, der in der Aufregung um' Debütroman "Gittersee" mitschwingt, findet Christoph Schröder im-Kommentar ziemlich absurd: Seit kurzem kursiert eine eigentlich zu rein internen Verlagszwecken erstellte Liste mit sachlichen Hinweisen des Schriftstellers Ingo Schulze zu Besonderheiten des, die in Gneuß' Manuskript nicht bis ins Detail richtig beschrieben waren ( unser erstes Resümee ). Gneuß ist zwar im Westen geboren, aber ihre Eltern stammen aus der DDR. "Ist Charlotte Gneuß nun eine? Oder beides? Oder keines von beidem? In jedem Fall ist sie die Vertreterin einer jungen Generation von Autoren, die die DDR nicht mehr aus eigener Anschauung kennen und darum eine weitaus größere Distanz zu ihrem Material haben als noch die Generation eines Ingo Schulze oder beispielsweise auch einer Katja Lange-Müller. Anders gesagt:im Hinblick auf die erzählte DDR weitet sich derzeit, und 'Gittersee' ist eindafür. Es geht also auch darum, wer dieüber Geschichte und Geschichten hat, und inwieweit die präzise Darstellung der äußeren Umstände automatisch auf die innere Wahrheit eines Kunstwerks ausstrahlt. Provokant gefragt: Wen interessiert es, ob Tolstois Beschreibungen der Uniformen des napoleonischen Heers in 'Krieg und Frieden' bis ins Detail korrekt sind?"In dererklärt der Schriftsteller , warum er die "" ins Leben gerufen hat. Die Idee dazu hatte er seit langem: "Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus zwei Ländern oder zwei Regionen, die sich in einembefinden und sich nicht kennen, entwerfen eine Vision für eine, um einem festgefahrenen politischen Dialog neue Impulse zu geben. Durch ihre Bereitschaft, einander zuzuhören und aufeinander einzugehen, sollen sie mit den der Literatur zur Verfügung stehenden künstlerischen Mitteln die in ihren jeweiligen Zivilgesellschaften vorherrschenden Meinungen, Ansichten und Vorurteile in den Blick nehmen, diese hinterfragen und in Bezug zu den offiziellen politischen Verlautbarungen setzen und diese erörtern. ... Ich weiß, wir können mitdie Katastrophe eines Krieges nicht unbedingt verhindern, aber ich weiß ebenso, nur so, nur wenn wir mit Worten versuchen, Lösungen von Konflikten zu finden, ohne zu den Waffen zu greifen, nur durch den Dialog, nur durch Zuhören, Einsicht, Geduld und Selbstreflexion, nur so und nicht anders, werden wir eine friedlichere undschaffen." Für das erste Westfälische Friedensgespräch traten der Spanierund der KatalaneWeitere Artikel: Ekkehard Knörer fragt sich in der, ob dasals neuer Austragungsort für dasnicht vielleicht doch eine Spur zu überdimensioniert ist. Passend dazu berichtet Petra Ahne in dervonbeim ILB. Katharina Holzmann und Sascha Ehlert blicken im-Gespräch mit Carolina Schwarz auf das zehnjährige Bestehen ihrer Literatur- und Musikzeitschrift zurück. setzt in derseinausfort. In Gesprächen mit der taz und derblickt der Jugendbuchautor , der dieser Tage 80 Jahre alt wird, auf Leben und Werk zurück. Martin Scholz plaudert für diemit dem Schriftsteller unter anderem über dessen ziemlich aktive Präsenz . Gerrit Bartels liest in der "Recherche" nach, wiedarin passagenweise dieimitierte. Séan Williams schlägt für "Bilder und Zeiten" dernach, welche Romane die Menschen in derzum Lesen in den Urlaub mitnahmen. Astrid Kaminski reist für "Bilder und Zeiten" dermitim Gepäck nachauf der Insel, wo der französische Autor zumindest einer kolportierten Anekdote nach am liebsten sein Leben verbracht hätte. In "Bilder und Zeiten" dokumentiert dieText "Traumalandschaften, undatiert", mit dem die Wiener Schriftstellerin den diesjährigen Caroline-Schlegel-Preis der Stadt Jena gewonnen hat. Im Literaturfeature für widmet sich Nadja Kuechenmeister dem schweren Stand derBesprochen werdenDebütroman "Das Ende ist nah" ( taz ),Lyrikband "Seit heute, aber für immer" ( FR ),"Nachhausekommen" ( taz ),Reisetagebuch "Das habe ich mir anders vorgestellt" ( Standard ),"Muna oder Die Hälfte des Lebens" ( SZ ),Essay "Traumland" () und"Die Privilegierten" ().