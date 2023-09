, eine 1992 in Westdeutschland geborene Autorin, hat mit "Gittersee" einen Roman geschrieben, der in den siebziger Jahren in Dresden angesiedelt ist. "Darf sie das?", fragt Sandra Kegel nicht ganz ernst gemeint in der. Zumal der Roman auch noch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Der in Dresden geborenehat für den Verlag (beide sind bei S. Fischer)zu dem Roman erstellt, was eigentlich ganz in Ordnung war, so Kegel, weil so noch Korrekturen (Plastetüte statt Plastiktüte) erfolgen konnten. Doch nun ist die Liste öffentlich geworden (Schulz sagt: ohne sein Zutun) und liegt auch denvor. Und da hört es auf, findet Kegel mit Blick auf Schulzes Liste: "Was bedeutet '? Dass es nicht 'Jahresendfeier' hieß, wie im Westen kolportiert, sondern 'Weihnachtsfeier' - reicht das, um einer Buchpreis-Jury einen Roman madig zu machen? Niemand will sich schließlich vor einem renommierten Autor und Zeitzeugen blamieren. Zumal der Verdacht der kulturellen Aneignung unbenannt im Raum steht. Wenn derzeit einkeinen Verlag mehr findet für seine Biographie eines, obwohl er der führende Fachmann ist, und einfür seine Verkörperung eines jüdischen Komponisten im Kino gegeißelt wird, soll dann auch eine Autorin lieber nicht über DDR-Geschichte schreiben, weil sie auf der falschen Seite geboren wurde?"Weitere Artikel: Joachim Hentschel war für diedabei, alsbeim Internationalen Literaturfestival Berlin (ILB) aus einem bislang unfertigen Roman las. Ebenfalls beim ILB stellte die finnische Zeichnerinihren Comic "Kannas" vor, berichtet Erik Wenk imBesprochen werdenRoman "Kasse 19" ( FR ),' Lyrikband "Mit mir hast du keine Chance" ( FR ),Musk-Biografie ( NZZ ),Roman "Schönwald" (),"Collaborations" (),"Der Kronprinz und das Dritte Reich" () und"Kartonwand" ().