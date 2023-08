Der Berliner Dichter ist tot. Er gehörte zur DDR-Renitenz, zumund blieb auch nach der Wende ein anarchischer Nonkonformist. "Es ist der Abschied von einer Ära", stellt Cornelia Geißler in dererschüttert fest. "Zu sagen, Bert Papenfuß benutzte die Sprache, verkennt die, mit der dieser Dichter sich Buchstaben und Zeilen, Sätzen und Absätzen näherte", schreibt Robert Mießner in der. "Was er nicht ausstehen konnte, war Sprache im Dienst politischer Kosmetik und Korrektheit,generell." Papenfuß war "ein Vorsänger für eine Gemeinde urbaner Spezialisten, die sich in untergründigen und widerständigen Aktionen vereinten", sowie "im Geiste von Klaus Störtebeker", schreibt der Schriftsteller in der, Wer in den Siebzigern "seine Gedichte in einem der Jugendclubs hörte, wusste sofort, dass hier ein Großer, früh Genialischer seine Kreise zog." Sie "waren düster, politisch, kühl und sprachspielerisch; sie erschienen vor allem im Samisdat, in Zeitschriften, die Namen wie "Schaden" oder "Ariadnefabrik" trugen und in oppositionellen Kreisen zirkulierten." In diesem Videoporträt spricht er über die "Prenzlauer Berg Connection":hätte sicherlich große Freude an dieser Geschichte gehabt", schreibt Karen Krüger in dermit Blick auf das seit Wochen anhaltende Rätselraten darum, was es wohl mit der Novelle "Carmen Nova" auf sich hat, die vor kurzem antiquarisch in Form einer angeblichen deutschen Übersetzung aufgetaucht ist. Ausweislich des Buchdeckels wird diese dem italienischen Semiologen und Schriftsteller zwar zugeschrieben, doch tatsächlich von ihm stammen dürfte sie wohl kaum (mehr dazu bereits hier ). In Ecos engstem Umfeld hat niemand von dem Buch gehört, es "findet sich auch nicht im Katalog von Ecos 30.000 Bände umfassender moderner Bibliothek. Wahrscheinlich hatte der Universalgelehrte keine Kenntnis davon. Andernfalls hätte er sich sicherlich ein Exemplar des Buches besorgt, schließlich war Eco fasziniert vonund Lügen - unverrückbare Wahrheiten langweilten ihn eher. Die Lüge betrachtete er als fundamentalen Aspekt der Kommunikation, als "ein Sprechen über nicht existierende Welten". In einem Interview sagte er einmal: 'Über reale Welten kommunizieren kann auch ein Hund. Aber.'" Die Universität Bremen hat das mutmaßlich von einem Prankster in den frühen Achtzigern in die Welt gesetzte Werk digital zugänglich gemacht Weitere Artikel: Jakob Hayner besucht für dieden früheren Landsitz vonin Brandenburg: Es "liegt ein Hauch vonüber dem Hof, die Mauern mit Rosenspalier halten die Außenwelt auf Abstand." erzählt in dervon einer Begegnung mit, von dem er sich nichts sehnlicher wünscht als endlich einen Roman mit jüdischen Figuren: "." Joachim Sartorius erzählt in dervon seiner Reise nach Sri Lanka mit "Der Skorpionsfisch" im Gepäck. Gustav Seibt liest für diedie mitunter heißblütige Korrespondenz zwischenundBesprochen werden unter anderem"Mémorial" ( Tsp ), eine Neuauflage von"Viermal ICH" aus den 1920ern ( Standard ),"Rezitativ" ( Standard ),"Mama Odessa" ( FR ),Biografie über(online nachgereicht von der Zeit ),"Drifter" ( Tsp ),"Wolfslichter" (online nachgereicht von der FAZ ),"Nichts als Himmel" ( Standard ),"Entweder/Oder" ( FAS ),"Der gute König" ( Standard ),undComicausgabe von "Perry Rhodan" ( Tsp ),Jugendroman "WEIL" () sowieundBilderbuch "Märkte in aller Welt" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Gisela Trahms über"Vergangenheiten":"Eben, beim Ausziehen, zufällig aus dem Fenster blickend -Seh' ich das Treppenhaus gegenüber erleuchtet, einenjungen Mann ..."