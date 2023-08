Die Kamera als Mitspielerin einer Dreiecksgeschichte: "Passages" von Ira Sachs

In' "Passages" spieltden schwulen deutschen Filmregisseur Tomas, der in Paris einen Film dreht. Fassbinder-Anleihen sind unübersehbar, schreibt Philipp Stadelmaier in derauch weil der eigentlich liierte Regisseur schließlich mit seiner Hauptdarstellerin im Bett landet. Die Kamera entpuppt sich im Verlauf dieser Dreiecksgeschichte als "weitere Mitspielerin", so etwa "in den beiden fantastischen Sexszenen des Films. In der ersten schläft Tomas mit Agathe, in der zweiten mit Martin. Bei allersind die Szenen so gefilmt, dass stets eine Person eine andere verdeckt. .. Inmitten der Intimität scheint sich den Personenauf den Rücken zu setzen, ein Blick, eine Chimäre, die sich an ihnen festgesaugt hat und sie verfolgt. Genau in diesen Momenten wird klar, dass 'Passages' mehr ist als eine moralisierende Studie über Machtmissbrauch durch männliche Künstler, die auf der richtigen Seite der Geschichte stehen will. Das. Es versteckt sich in der Intimität, in den Sexszenen, im Vorsingen eines Chansons vor der Geliebten, in der Badewanne."-Kritiker Bert Rebhandl und ist sich sicher, dass dieser Film Rogowski endgültig international bekannt machen wird. "Rogowski ist, nicht zuletzt mit seiner markanten Stimme (er lispelt leicht und wird selten laut),. In 'Passages' sieht man ihn nun in einer Rolle, in der er eine große Spannweite vorfindet, was natürlich auch mit der zentralen Idee von Sachs zu tun hat: dass ein schwuler Mann nicht einfach ein heterosexuelles Abenteuer erlebt, sondern dass für einen Momentim Raum steht. ... Es macht Freude, sich auszumalen, wo ihn seine Karriere noch hinführen könnte - in eine, die sich nicht um Identitäten kümmern muss, weil er immer schon weiß, dass Festlegung nicht das Metier von Schauspielern ist."