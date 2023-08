Die vor einem Monat erschienene Anthologie "Oh Boy", in der sich zahlreiche namhafte Autoren mit ihrerauseinandersetzen, hatte in den Feuilletons durchaus für Aufsehen gesorgt - auch deshalb, weil der Co-Herausgeberin seinem literarischen Essay sein eigenesthematisiert. Nun stellt sich nach einem (allerdings anonymen -Statement heraus, dass die betroffene Frau dem Autor bereits im Vorfeld untersagt hatte, sein Verhalten ihr gegenüber auszuschlachten, um sich als geläutert in Szene zu setzen und damit kulturelles Kapital anzuhäufen, meldet Anna Vollmer in der. "Die Frage, in welchem Verhältnis Realität und Fiktion stehen, inwiefern sich Schriftsteller der Geschichten anderer bedienen dürfen, ist altbekannt und muss doch im jeweiligen Fall aufs Neue verhandelt werden." Doch "wenn ein Text über mangelnde Zustimmung und Übergriffigkeit gegen den Willen der betroffenen Person veröffentlicht wird, wird das 'Nein' der Frau. ... Optionen hätte es gegeben. Einen fiktionalen Text etwa, der nicht auf einer wahren Begebenheit beruht. Oder einen autobiografischen Text mit expliziter Zustimmung des Opfers, etwa auch unter Einbeziehung seiner Perspektive."Derhat das Buch mittlerweile aus dem Liefersortiment genommen, digitale Versionen des Buchs werden um Moritz' Text gekürzt. Auf gibt es eine Stellungnahme, in dem der Verlag einräumt, von dem Veto der Frau gewusst zu haben. "Valentin Moritz hat angeboten, sich aus dem "Oh Boy"-Projekt zurückzuziehen. Die Herausgebenden und der Verlag haben darauf intensiv darüber diskutiert, ob es nicht doch einen Weg geben könnte, dem Nein der Betroffenen zu entsprechen und einen Text über ein Tabuthema zu ermöglichen, in dem es um Scham, Reue und Prägungen geht. Solch einen Weg sahen wir im dann publizierten Text 'Ein glücklicher Mensch'. Doch dieser Weg erweist sich als nicht richtig. Das ist uns,, klar geworden. Wir hätten den Wunsch der Betroffenen, jenen Vorfall in keiner Form aufzugreifen, auch nicht in einer fiktionalen, respektieren müssen. Für diese Fehlentscheidung und die dadurch entstandenen Verletzungen möchten wir aufrichtig umbitten.""Am 18. Juni 1926 meldet eine Lokalzeitung im australischen Bundesstaatunter dem Titel 'Boy Girls: Looking for Farm Work' die Ankunft von 'Darcy und June Langley'. Kein Wunder, dass die beiden dem Blatt eine Notiz wert sind: Sie, behaupten, dass sie einen Fußmarsch von rund 100 Meilen hinter sich hätten, und wollender Region finden." Die beiden hießen eigentlich. Eve, die sich später auch Steve und Oscar Wilde nannte, schrieb ihren ersten Roman über die Arbeit der Schwestern als Erbsenpflücker.macht uns in ihrem neuen "Vorwort" für denmit der Autorin bekannt , die gleich in der Einleitung des Romans ihr Selbstverständnis offenbart: "Ich wusste, dass ich eine Frau war, doch ich glaubte, ich hätte ein Mann sein sollen. Ich wusste, dass ich witzig war, aber meinte, dass ich ebenso ernst und schön war. Es war tragisch, lediglichzu sein, wenn ich mich doch vor allem danach sehnte, einzu sein."Außerdem: In dersein Kriegstagebuch ausfort. Claudia Schülke widmet sich in derdem. Werner von Koppenfels zeichnet im "Literarischen Leben" der FAZ die lange Rezeptionsgeschichte der Schriftstellerin nach. Helmuth Mojem blättert für "Bilder und Zeiten" derin dendes Literaturarchivs Marbach. "Bilder und Zeiten" derdokumentiert außerdemVorwort der englischen Ausgabe vonRundfunkreden während des Zweiten Weltkriegs.Besprochen werden unter anderem"Mama Odessa" ( Standard ),"Radio Sarajevo" (die hatten wir gestern in der taz-zwei übersehen),"Der Kaninchenstall" ( taz ),"Vaters Meer" ( taz ),"Drifter" ( taz ),Biografie über Welt ),-Biografie (online nachgereicht von der FAZ ),Essay "Trotz" ( Standard ),Geschichtensammlung "Der gelbe Elefant" ( FR ),"Strandliebe" (),Biografie über) und"Valentinstag" ().In der Frankfurter Anthologie schreibt Stephan Opitz über"Und ich habe sie lange gekannt":"Die Wespe, die in den Mund flog,zwischen des Oktobers letzten,langsam zerfallenden Rosen ..."