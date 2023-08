Im unterhält sich Sabine Scholl mit dem Schriftsteller über dessen preisgekrönten Erfolgsroman "Unser Deutschlandmärchen" , für das der Autor tief aus den Erfahrungen seiner Familie im Gastarbeitermilieu geschöpft hat: "Manchmal sind die größten Geschichtenversteckt. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, ich lebe da bis heute, an der holländischen Grenze. Man kann diesen kleinen Ort auch als Manhattan sehen, als Metropole, denn direkt an der Grenze war dasin Nordrhein-Westfalen, weil die Männer die Bordelle nicht in der eigenen Stadt besuchen, sondern die an den Grenzen. Es kamen die ganzen Lkw-Fahrer, die Sinti und die Roma mit ihren Wohnwagen, die Zirkusmenschen, die kurdischen Flüchtlinge. Die Vielfalt und die Diversität in den 1980ern waren alltäglich, wir haben einfach zusammengelebt. Alles wurde geteilt, so habe ich das in meinem Elternhaus erlebt und auch in der Kneipe meines Vaters. Deshalb schätze ich mich sehr glücklich. Diewaren mir wichtig und das Pragmatische, wie sie mit ihrem Leben umgehen. Ich wollte sie nicht als arme Frauen darstellen, die man bemitleiden muss. Es waren, sie haben für ihre Familie, für ihre Männer, für ihre Kinder, für die europäische Wirtschaft sehr viel geleistet."Der Skandal um die Anthologie "Oh Boy" beschäftigt die Feuilletons weiter: Der Co-Herausgeberhat darin in einem literarischen Essay über sein eigenes, sexuell übergriffiges Verhalten geschrieben - gegen den expliziten Wunsch der betroffenen Frau, die daraufhin die Öffentlichkeit gesucht hat (unser Resümee ). "Letztlich reproduzieren die Herausgeber des Buchs genau die Männlichkeit, mit der sie sich doch eigentlich kritisch auseinandersetzen wollen", merkt Shoko Bethke in deran. Claudia Reinhard begrüßt im, dass der Verlag die Auslieferung des Buchs gestoppt hat und den betreffenden Text in kommenden Auflagen nicht mehr bringen wird. "Der Prozess, der dieser Entscheidung vorausging, zeigt allerdings deutlich, dass trotz der #Metoo-Bewegung, zumindest in Deutschland, Opfer nach wie vor oft erst dann gehört werden, wennTäter und Profiteure in die Ecke drängt."Weitere Artikel: Der Schriftsteller erinnert iman das, das vor hundert Jahrenschwer traf, und von dem er auch in seinem neuen Roman "Großes Spiel" erzählt. schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus. Sebastian Borger spricht für diemit dem Schriftstellerüber die Lage Großbritanniens nach demund dessen neuen Roman "Bournville ". Nicolas Freund berichtet in dervom Streit um die Zukunft desin Lübeck, bei dem es zwischen Denkmalschutz und wechselndem Bürgerwille nicht vorangehen will. In den Actionszenen der Weltliteratur ( erinnert Matthias Heine daran, wie1914 gerade noch rechtzeitig das Schiff wechselte und auf diese Weise einem Schiffsunglück entkam.-Kritiker Edo Reents greift in der August-Hitzewelle zuBesprochen werden unter anderem"Augustblau" (online nachgereicht von der FAS ),"Mama Odessa" ( taz ),Essay "Trotz" ( FR ),"Valentinstag" (online nachgereicht von der FAS ),Biografie über),"Gewässer im Ziplock" () und neue Hörbücher, darunter "Und sie bewegt sich doch!" mitdiverser Autoren ( FAZ ).