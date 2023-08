Gefährliche Reise für den Jazz: der Dokumentarfilm "Le Mali 70"

Tim Caspar Boehme von der geht gerne mitKino-Dokumentarfilm "Le Mali 70" auf Reise zur, die seit dem Militärputsch 1968 einiger Drangsal ausgesetzt ist. Der Film begleitet den Besuch des Berliner Omniversal Earkestra bei ihren Idolen zwecks gemeinsamer Jams. Um Informationsvermittlung geht es Schmidt dabei nur am Rande, "stattdessen sitzt er als stiller Beobachter mit den vorwiegend jungen Berliner Musikern im Reisebus, während draußen die Steppe vorbeizieht. ... Schmidt lässt seinem Film dieund gibt der Musik so viel Raum, dass das Kinopublikum die Motivation für dieausgiebig nachvollziehen kann. Wie es um die politische Lage zum Zeitpunkt der Reise steht, deutet Schmidt in kurzen Bemerkungen am Rand an. In Timbuktu spielen? Nein, da wurde alles eingestellt, sagt die Schlagzeugerin Mouneissa Tandina, eine der wenigen Instrumentalistinnen im Film. Und als die Musiker mit einem Boot von Timbuktu nach Mopti fahren, erfährt man, dass es zu gefährlich sei, die Strecke über Land zu fahren, in der Wüste gebe es ''." Aus der Begegnung ist auch ein Album entstanden, wir hören rein:Übervonaus den ersten Jahrzehnten technisch reproduzierbarer Musik hält das verdienstvolle Internet Archive in seinem "Great 78"-Projekt zur Verfügung. Dagegen versucht die Musikindustrie nun vorzugehen, meldet Jana Ballweber in der. "Die Aufnahmen haben eine schlechte Qualität mit lauten Nebengeräuschen. Doch genau diesen Besonderheiten gilt das Interesse des Projekts", denn "das Ziel der digitalen Sammlung sei es, Forschern und Forscherinnen Zugang zu diesen Aufnahmen zu verschaffen, ohne diezu beschädigen." Doch "mehrere große Musiklabels, darunter die Universal Music Group und Sony Music Entertainment, verklagen das Internet Archive wegen ''. Der Grund: Seit einer Gesetzesänderung in den USA von 2018 gilt das Urheberrecht auch für. ... Die Konzerne generieren heute einen großen Teil ihrer Einnahmen über den Verkauf von Lizenzen für Musik an. Das 'The Great 78'-Projekt hält dem entgegen, dass die Aufnahmen auf den Streaming-Plattformen bearbeitet und von Störgeräuschen bereinigt seien - eben diese Störgeräusche, die man für die musikhistorische Forschung konservieren wolle. Rechtlich ist die Lage unklar."Weitere Artikel: In der Schweiz prosperiert die Festivalszene, stellt Marco Frei in derfest. Ljubisa Tosic spricht für denmit dem Schlagzeuger, der heute beim Jazzfestival in Saalfelden auftritt. Besprochen werdenneues Album "Techxodus" ("Momente, die an Freejazz-Energy-Drumming erinnern, werden von geisterhaften Hallfahnen und Noise-Ausbrüchen abgelöst", hält Julian Weber in derfest),Album "In der fernsten der Fernen" ( Tsp ), eine Bonner Ausstellung über NZZ ),' Quintett-Album "Blue Chili" ( FR ), das Abschiedskonzert vonin Spandau ( Tsp ) undAlbum "World Music Radio" (). Und das bringt eine neue Folge aus"Clip/Schule ohne Worte":