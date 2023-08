Tilman Schumacher

Zu Anfang gibt es noch keine Filmbilder,, die Opening Credits und einen Dialog auf der Tonspur. Eine, der Stimme nach, junge Frau spricht halb im Flüsterton von ihrem Verlangen und dem Versprechen des Gegenübers, sie zu lieben. Eine ernste Männerstimme streitet ab, dass es eine Anziehung zwischen ihnen gäbe. Die Sätze folgen schnell aufeinander; beim Zuhören bleibt uns keine Zeit, über ihre Hintergründe nachzudenken: "Du hast gemurmelt, dass du mich liebst" - "Du warst betrunken" - "" - "." - "War ich nicht." - "Ich aber. Ich weiß nichts mehr." Die Erwiderungen des Mannes hallen nach. Wir befinden uns vermutlich in einem großen, leeren Innenraum. Alles ist auffällig akzentuiert; so spricht niemand im wahren Leben. Nun setzen die Bilder ein: wie auch später im Film sind es leicht wacklige, von einer Handkamera geführte, körperbetonte Bilder. Das Bildfeld ist nah an beide herangerückt, in Aufsicht sieht man seinen Hinterkopf, unter ihm ihre zerzausten blonden Haare und roten Wangen (Nadia Tereszkiewicz als Stella). Sie spielen einen Liebes-Akt, kurz darauf legt er ihr einen Geldschein hin.Nachdem wir zunächst den Bühnenraum sahen, folgt nach einem Schnitt erneut eine Nahaufnahme, diesmal von einem graumelierten Mann mit streng konzentriertem Blick. Das vom Fenster einfallende Gegenlicht lässt sanft Zigarettenrauch durch die Luft schweben - Filmimpressionismus. Der Mann im Profil ist Pierre Romans (Micha Lescot), Direktor der Schauspielschule des Théâtre des Amandiers in Nanterre. Das ist der Ort, den Valeria Bruni Tedeschi in ihrem neuem Film "Forever Young" (im Original schlicht: "Les Amandiers") ins Zentrum rückt. Was wir in den ersten Minuten verfolgen - das wird nun klar - ist die Aufnahmeprüfung an dieser prestigeträchtigen, real existierenden Institution, deren modernistischer Glas-Beton-Bauaus dem Pariser Vorortviertel ragt. Tatsächlich ist sie für alle, die in ihr beschäftigt sind, eine eigene Welt, die mit der restlichen kaum noch etwas zu tun hat. Wären da nicht Drogendeals und die konstante Angst vor Aids - "Forever Young" spielt mitten in den 1980ern. Da sahen die Autos hübsch aus, zugekokste Theaterleiter (Louis Garrel als der berühmte Pierre Chéreau) waren noch salonfähig und es wurde ziemlich viel gequalmt.Etliche Anwärter:innen sind wie Stella zur Aufnahmeprüfung mit einer selbstgewählten Szene erschienen. Nur einige schaffen die erste Runde, noch weniger die nächste Hürde. Es fließen Tränen der Freude und solche der Verzweiflung, so, wie sich bei den Übriggebliebenen auch Konkurrenzdenken unter die Solidarität und Freundschaft mischt. Hier herrscht bei aller Lust am Schauspiel eben: Lehrer fixen mit ihren Schülern, Wünsche zerplatzen, Beziehungen stellen sich als Abhängigkeitsalbträume heraus. "Forever Young" beschwört die absolute Gegenwart der Jugend und kreist - in diesem Sinn mutet der internationale Verleihtitel eigenartig an - durchweg um ihren Verlust. Am Théâtre des Amandiers zu studieren heißt, am eigenen Leib die Härten des Erwachsenseins zu erfahren.Auf die Frage der Auswahlkommission, warum gerade Theater, antworten die Bewerber:innen nach ihren Auftritten unvorbereitet, ganz intuitiv. Dass es sich um eine gesellschaftlich relevante Kunstform oder so etwas handle, scheint den Zwanzigjährigen herzlich egal. Spielen heißt für sie, die, auch, sie krass nach außen zu stülpen (entsprechend häufig schlittern Szenen am Klischee hyperexaltierten Theaterschauspiels und -lifestyles entlang). Stella, die zu Beginn die ehrbare Dirne aus Sartres "La putain respectueuse" gab, sagt nun, sie habe Angst, dass ihr die Jugend zerrinnt, deshalb wolle sie zum Theater. Ihre neue Freundin und künftige Mitschülerin Adèle (Clara Bretheau) wiederum beschreibt die Verse Anderer zu sprechen als einen Weg, der innerlich empfundenen Leere zu begegnen. "Forever Young" ist kein Metafilm über das Verhältnis von Theater und Leben oder gar von Theater- und Filmmedium, sondern einer, der in analogen, auch auf dieser Ebene retroaffinen Bildern junge Menschen darstellt, die nicht wissen, wohin mit ihren Emotionen. "Ich", sagt Stella einmal verheult. Das könnte das Motto des Films sein.