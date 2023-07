Neda Saeedi, "In the depth of the night, the eye sees the sun?"

Unter den vielen Biennalen, die es auf der Welt gibt, ist die 4. Autostrada-Biennale imetwas Besonderes, freut sich Ingo Arend in der. Er erlebt hier weder "Spektakel-Kultur" noch "Standort-Marketing", vielmehr wollen die Künstler das "in einem Land füllen, in dem die bildende Kunst kaum eine Rolle spielt". Besonders fasziniert ist er von einer Arbeit der iranischen Künstlerin Neda Saeedi, in der sie Ästhetik und Gesellschaftskritik vereint: "Die Künstlerin hat das leere Zentrum des alten Partisanendenkmals an der Flusspromenade von Prizren mit einer gelb-blauen Glasarbeit sacht, in der sechs stilisierte Amseln umeinanderkreisen. Damit nimmt sie denauf, der das Wort Kosovo bedeutet. Gleich gegenüber hatWalter Benjamins berühmten Satz 'Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne ein solches der Barbarei zu sein' aus großen Holzbuchstaben an den Lauf des Lumbardhi-Flusses gestellt, er durchspringt Prizren wie ein Gebirgsbach. Ein, das den anschwellenden Tourismus in der pittoresken Destination mit vielen Kulturdenkmälern vielleicht nicht zur Umkehr, aber doch für ein paar Minuten zum Nachdenken bringen könnte."Besprochen werden die Ausstellungen ": Freiheit - Gleichheit - Menschlichkeit" in der Bundeskunsthalle Bonn ), "Kolossal. Malerei im Großformat" im Unteres Belvedere in Wien (), "Book_Spaces" im Museum für Photographie Braunschweig und "Believe in me" mit Arbeiten vonundim Landesmuseum Hinter Aegidien und Braunschweiger Dom taz ).