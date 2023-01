Zar Amir Ebrahimi in "Holy Spider"

In "Holy Spider" erzählt der in Dänemark lebende, iranische Regisseurvon einem Serienmörder, der in Iran vor zwanzig Jahren im Namen Allahshat - allesamt Prostituierte. Doch in seinem Thriller "geht es weniger um einen einzelnen Mörder als um die, in der er zum Mörder wurde", schreibt Johanna Adorján in der, und damit um eine "patriarchale Gesellschaft, die in ihrem Innersten zusammengehalten wird von. Man kann gar nicht anders, als diesen Film in Bezug dazu zu sehen, was seit dem 16. September im Iran geschieht."Der Film wurde in Cannes ausgezeichnet - sah sich dort aber auch Vorwürfen teilsausgesetzt. "Tatsächlich ist die Gewalt in dieser Geschichte allgegenwärtig", schreibt Andreas Kilb in der, "in den Beziehungen zwischen den Prostituierten und ihren Kunden, in den Blicken der Männer auf Arezu, in den von Drogensucht geprägten Armenvierteln von Maschhad. Der Mörder selbst ist durch jahrelangen Fronteinsatz im Krieg zwischen Iran und Irak traumatisiert." Von daher wäre "den Anblick seiner Taten auszublenden ästhetisch inkonsequent. Die Frage ist, was das für einen Film bedeutet, der nicht nur ein Krimi sein will, sondern auch ein Gesellschaftsporträt. ... 'Holy Spider' bemüht sich sehr darum, kein Genrefilm zu sein. Abbasi will vielmehraus einem Abstand von zwanzig Jahren rekonstruieren und zugleich heutigen Erzählweisen gefügig machen, und es ist diese doppelte Anstrengung, an der er sich am Ende."Außerdem: In der Nacht hat"The Fabelmans" bei denabgeräumt - hier alle Preisvergaben im Überblick. Im Vorfeld der Verleihung hatte Valerie Dirk gestern imdarüber geschrieben, was sich bei den zuletzt sehr skandalgeschüttelten Globes alles geändert hat. Fabian Tietke empfiehlt in derdie Reihe "Roads not Taken" im Berliner Zeughauskino Besprochen werden-Serie "Copenhagen Cowboys" ( ZeitOnline ) undsurrealer Kriegsfilm "Der Fuchs" ( Standard ).