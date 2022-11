Südhemisphärischer Surrealismus: Albert Serras "Pacifiction"

-Kritiker Bert Rebhandl schwebt mitDschungel- und Diplomatendrama "Pacifiction" im Kino-Himmel: "Das Vage ist die Domäne von Serra, er schafft mit 'Pacifiction' eine geradezu, eine - so könnte man den Titel ja auch lesen - stillgelegte, ruhiggestellte Fiktionalität, mit der es für einen Plot nicht mehr so richtig reicht." Er "ist ein Eklektiker, der gern die Epochen durchlässig werden lässt und an alles zu glauben scheint, nur nicht an einen Fortschritt, auch an keinen dramaturgischen. Mit 'Pacifiction' führt er nun eine lange Traditionsspur von Erzählungen an ein Ende, in denen Menschen aus Europa oder Nordamerika irgendwoden Überblick verlieren oder gleich sich selbst. Großartig, wie Serra dabei einen ganz eigenen,entwickelt."Lysann Windisch vom Arthaus-Streamingdienst , der seine Eigenproduktionen regelmäßig auch im Kino auswertet und daneben eine Kinozeitschrift herausgibt, spricht imdarüber, wie sichvereinen lässt. Eine Konkurrenz sieht sie im Fall vonnicht, eher im Gegenteil sogar eine Symbiose: "Das-Publikum istals die klassische Arthouse-Klientel. Das Worthatte lange einen angestaubten Charakter, gerade in puncto Kundenansprache und Digitalisierung. Es ist unerlässlich,zu begeistern, jünger, cooler,Und dafür die entsprechenden Kanäle zu finden. ... . Der Appetit auf diese Filme ist ja vorhanden, man muss nur Angebote schaffen, die auch wahrgenommen werden. Darin sehe ich unsere Verantwortung als Verleih: Indem wir einen Film wie 'Memoria' von Apichatpong Weerasethakul auf die Leinwand bringen, öffnen wir den Blick für eine andere Art von Kino. Streaminganbieter und Kinobetreiber müssen sich künftig alsverstehen."Weitere Artikel: Diediskutiert, wie sie sich auf Vordermann bringen kann, berichtet Valerie Dirk im. Der britische Boulevard siehtals meldet Denise Jeitziner im. Imüber ihre Arbeit als neue Leiterin des Internationalen Menschenrechtsfilmfestivals in Wien . Urs Bühler porträtiert in derden Schweizer Schauspieler, seit MeToo-Vorwürfen weitgehend abgemeldet, dürfte demnächst wohl einen neuen Film drehen (auch wenn es sich wohl nur um eine Sprechrolle handelt), meldet David Steinitz in der. In der gratuliert Dietmar Dath dem Schauspielerzum 70. Geburtstag.Besprochen werden' "Der anatolische Leopard" ( taz ),Dokuserie "The Rehearsals" () und ein Biopic über).