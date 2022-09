Lucian Freud: Hotel Bedroom, 1954. Bild: National Gallery

Wolfgang Mattheuer: Der Nachbar, der will fliegen, 1985. Bild: Mink

Die National Gallery prunkt mit einer Blockbuster-Schau zu. Imkann Jonathan Jones anders, als vor diesem Künstler niederzuknieen , der selbst als Porträtist der Queen nicht schmeichelte: "Seine Genialität liegt in seiner unschuldigen Einfachheit.und zeige ehrlich, was du siehst. Es war das klarste und bescheidenste Glaubensbekenntnis, und doch bedeutete es, eine ganze Wagenladung philosophischer und künstlerischer Ablenkung zu ignorieren, und das ein ganzes Arbeitsleben lang. Schon in den ersten Selbstporträts dieser Schau ist er sich seiner Berufung bewusst, mit großen Augen blickt er aus einemin die Welt. Damit schmeichelt er sich selbst? Fotografien zeigen, dass er wirklich so gut aussah. Auf seinem Bild 'Hotel Bedroom' von 1954 steht er im Schatten, die Hände in den Taschen, grüblerisch unter Igelhaaren, während seine neue Frau (es war seine zweite) Caroline Blackwood im Vordergrund im Bett liegt, blass und hell beleuchtet, ihr Haar zerzaust auf dem Kissen, offenbar besorgt, ihre langen, dünnen Finger an der Wange. Es waren ihre Flitterwochen. Es ist ein Moment der Angst und Ungewissheit in einer jungen Ehe, während wir von ihrer Blässe zu seiner verschatteten Wildheit und dann zu einem Fenster auf der anderen Straßenseite blicken, durch das wir einen Blick in einen anderen Raum werfen, ein Theater der verschiedenen Geschichten. Freud könnte hier eine Fiktion inszenieren, nur ist sie."





Schön, dass der Software-UnternehmerPotsdams Terrassencafé Minsk vor dem Abriss bewahrt hat, um dort DDR-Kunst zu zeigen, doch in derhätte es Sophie Jung noch schöner gefunden , wenn sich die Stadt selbst um ihre DDR-Moderne gekümmert hätte und ihre Bauten nicht der Willkür ihrer Mäzene überließe, die sonst vor allem in Barock investieren. In der versichert Ingeborg Ruthe aber, dass die Fotografien des zur Eröffnung geladenen kanadischen Künstlers erstaunlich gut zu den Bildern des DDR-Malers passen: "Zwei besondere Künstler der späten Moderne treffen aufeinander. Aber vielleicht auch zwei Zweifler dessen, was die Welt so Fortschritt nennt. Mögen Stan Douglas' herbstlich bunt belaubte Schrebergärten kurz vorm Winterschlaf, mögen Mattheuers Ausblicke aus einer Dachluke auf die Landschaft seiner vogtländischen Heimat oder die Gartenmotive seines Spätwerks, das Hasso Plattner sammelte - mag das alles so friedlich und versöhnlich wirken: Etwas Beunruhigendes, Unheilvolles steckt in den Landschaften beider Künstler. Es sind auch Motive ernüchterter,, die eine gesellschaftliche Hybris ausdrücken."