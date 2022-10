Nele Pollatschek nimmt in derAuftritt bei der Verleihung deszum Anlass für einen komplexen, lesenswerten Essay über, die sie bei diesem Auftritt (allerdings eher im Sinne von Fremd-) empfunden hat, über soziale Gerechtigkeit, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Kim de l'Horizon widmete die Auszeichnung bekanntlich "" und rasierte sich aus Solidarität die Haare ab. "Anrüchig wäre es, so zu tun, als würde man anderen die Aufmerksamkeit geben, um in der Aneignung ihres Leids selber mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Wenn man die Aufmerksamkeit in Wahrheit nicht weiterleitet, sondern. ... Als dreifach-privilegierte Person - talentiert, diszipliniert, an der Schreibschule gut ausgebildet (und so heißt es, auch noch unfassbar charmant) - hat hier jemand die Aufmerksamkeit erhalten, die man bekommt, wenn man ein Buch schreibt, das eine Jury gerne auszeichnen will." Doch "hätte die Jury das Bedürfnis gehabt, den Buchpreis an die Frauen in Iran zu geben, sie hätte einen Weg gefunden. Das wäre ein Zeichen gewesen - dieses Jahr kein Preisträger, dieses Jahr die Freiheit in Iran. Und hätte de l'Horizon diesen Frauen die Aufmerksamkeit widmen wollen, hätte das so aussehen können: 'Danke für den Preis. Ich möchte die Aufmerksamkeit kurz um...' und dann acht Minuten Iran, gerne auch mit Rasur - wenn es der Sache dient. Stattdessen wurdeund es zieren nicht iranische Frauen, sondern de l'Horizons Kopf die Zeitungen."galt als russischer Dissident, verulkte aber in einem Gedicht die. Bislang wurde "kaum erkannt, dass die Dissidenz gegen das politische Regime im Inneren gegen dennach außen keineswegs immunisiert", hält der Literaturwissenschaftler Zaal Andronikashvili in derfest. Er sieht russische, sich als dissident verstehende Exil-Schriftsteller daher in der Pflicht, "sich mit den Lieblingen und Säulenheiligen der russischen Kultur wie Puschkin oder Brodsky auseinanderzusetzen. ... Diese Aufgabe lässt sie nicht als die wahren Hüter der alten russischen Kultur in finsteren Zeiten erscheinen, sondern fordert harte Arbeit an einer, die frei wäre von kulturellem Chauvinismus und politischem Imperialismus, den auch die größten Dichter und Denker Russlands nicht anzuerkennen, geschweige denn zu überwinden vermochten. Russland und seine Kultur müssenwerden, daran führt kein Weg vorbei."Im Kommentar spricht sich-Redakteurin, Schriftstellerin und spät gewordene Goethe-Leseringegen einenaus: Nicht die weißen Autoren der Literaturgeschichte sind das Problem, sondern ". Und dieses Problem wird sich nicht lösen, indem wir den Kanon um ein paar diverse Quotenautor_innen erweitern. Denn der Kanon ist in sich eine, die identitätsstiftend für bestimmte Schichten, ja gar für eine Nation ist, seine Bedeutung thront immer auch auf dem Stolz auf eine Zugehörigkeit zu diesen, und somit gehört er- wenn wir denn den literarischen Werken auf ihm jemals gerecht werden wollen. Denn nicht nur die Schüler_innen müssen vom Kanon befreit werden, sondern auch."Außerdem: Derfür den ukrainischen Schriftsteller geht schwer in Ordnung, findet Katharina Schmitz im spricht mit Zhadan über seine Auszeichnung). In dersein Kriegstagebuch ausfort. Andreas Fanizadeh berichtet in dervon seinen Begegnungen mitauf der Frankfurter Buchmesse. Susanne Lenz berichtet in dervon ihrem Treffen mit dem israelischen Autor . Tobias Matern spricht in dermit dem Schriftstellerüber dessen Roman "Der letzte, weiße Mann" -Chefredakteur und Romandebütant Moritz Hürtgen ärgert sich in der, dass kaum jemand Tickets für seine Lesetour kauft. Ingeborg Harms spricht in dermit dem Germanisten Peter Demetz, der gestern seinen 100. Geburtstag feiern konnte. bringt eine Erzählung der burkinischen Dramaturgin. Die Zeit der großenlinksalternativer Bewegungen im Zuge von"Siddharta" ist zwar längst Geschichte, doch Martin Kämpchen glaubt im "Literarischen Leben" der, dass "wir das Buch als Symbol für jene, die lebensfähige Alternativen für unsere heute beschworene Zeitenwende suchen, wiederentdecken könnten". Fritz Göttler und Martina Knoben empfehlen in derdie. Die bringt Notizen ihrer Redakteure von der. Jens Uthoff wirft für dieeinen Blick auf die Arbeit des neuender. UndUlrich Gutmair lernt in Hessen jede Menge neuer Leute kennen.Besprochen werden unter anderem"Die Erweiterung" ( taz ),"Von Hasen und anderen Europäern" ( FR ),"Täuschung. Der Aufstieg Donald Trumps und der Untergang Amerikas" ( taz ) und Wolfgang Strucks "Flaschenpost" ().