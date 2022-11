Politdrama oder Vaudeville? Sartres "Schmutzige Hände" Foto: Birgit Hupfeld / Frakfurter Schauspielhaus

Am Schauspiel Frankfurt hatJean-Paul Sartres Politdrama "Die schmutzigen Hände" inszeniert, in dem mit großem Ernst Fragen zu politischem Mord, Gehorsam und Verrat verhandelt werden. In derist Sanrda Kegel begeistert: "Dem herausragenden Frankfurter Ensemble gelingt es, dem Sartre'schen Thesen-Gewitter seine burlesken Qualitäten zu entlocken, bis sich aus dem Mantel des Brecht'schen Lehrstücks eine Tragikomödie herausschält und manchmal. In der versteht Judith von Sternburg dagegen gar nicht, was ihr Rupprecht sagen will: "Nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die siebziger Jahre hinein waren das mit Leidenschaft geführte Diskussionen, heute sind sieoder bedürfen einer neuen,- ist doch zum Beispiel das Thema der Selbstzerfleischung unter Linken keineswegs erledigt, ebenso wenig die politische Balance zwischen. Oder die soziale Aneignung: Hugo, der Westentaschensozialist, dem die 'echten' Proletarier misstrauen. Nun dokumentiert die Inszenierung von Lilja Rupprecht im Frankfurter Schauspielhaus allerdings im Übermaß, dass sie mit alledem gar nichts anfangen will. Dies aber mit Aufwand."Diehaben jetzt auch ihren Skandal von Übergiffigkeit und kläglichem Managment. In der wundern sich Dorion Weickmann und Isabel Pfaff eigentlich nicht, dass die Sparte Tanz mit ihremund ihren Körperidealen anfällig für sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch ist. Aber dann irgendwie doch: "Schließlich ist eine Kunst,triggert und Karrieren um den Preisbegünstigt, heute weder arbeitsrechtlich noch gesellschaftlich akzeptabel."Weiteres: Im blickt Margarete Affenzeller auf die einst erfolgsverwöhnten, die mit ihren ständig wechselnden Intendanten und Schauspielchefinnen nicht aus der Dauerkrise herauskommen. Für Affenzeller sind aber nicht nur die hausinternen Intrigen schuld an am Ungemach, sondern auchdes demokratisierten Theaters. Zum Siebszigsten gratuliert in derGerhard Stadelmaier himself der Regisseurin, die Großes liebt und wagt, wie er schreibt: "Sie ragt - Zadek, Grüber, Bondy, Brook und Chéreau sind leider nicht mehr am Leben - neben Peter Stein als glanzvolles Restmitglied der einstigen europäisch humanenweit hinaus über die G'schaftlhuber-Szene des deutschen Theaters als dramenloser, dafür schrei- und moralinsatter aktivistischer Aktual-Modenanstalt."Besprochen werden das Musikdrama "Negar" vonund, das die iranische Protestbewegung behandelt, an der Deutschen Staatsoper ( Tsp ),"My Heart Is Full of Na-Na-Na" am Zürcher Schauspielhaus ( Nachtkritik ),Instagram-Fassung von"La Traviata" an der Wiener Staatsoper ( Standard ),Goethe-Abend "Feeling Faust" am Münchner Volkstheater ("Ein offenes, in dem die brillanten Momente in der Flut der Uneigentlichkeit schwierig aufzuspüren sind", seufzt Egberth Tholl in der SZ ), der Auftakt des Rhein-Main-Tanzfestivals ( FR ),"Undine" an der Oper Leipzig ().