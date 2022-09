Fast zu Tränen gerührt zeigt sich der Schriftstellerin derdarüber, dass die zu Sowjetzeiten gefeierte Sängerinsich aufgegen den Krieg Russlands positioniert hat. Pugatschowa, muss man dazu wissen, ist so ziemlich allen zutiefst ins musikalische Gedächtnis eingeschrieben, die die Sowjetunion noch einigermaßen bewusst miterlebt haben. Dieses Posting also "hat ein Mensch geschrieben, der immer nochmehrerer Generationen von Russen hat, diejenige, deren Stimme im Bewusstsein von Millionen ihre Kindheitserinnerungen, Leidenschaften der Jugend, erste Küsse begleitet und die illusionäre Nostalgie für die Sowjetzeit, die in der Erinnerung so viel mehr Licht hervorruft, als dort wirklich war. Ja, in diesem Post ist kein Wort über die Leiden der Ukraine, die getöteten Zivilisten, die bombardierten Städte, aber man muss die Hörerschaft verstehen, an die sich diese Worte richten, und die Umstände, unter denen sie veröffentlicht wurden. Pugatschowa sagt das nicht aus dem sicheren Ausland, sondern nach der Rückkehr in das."macht ", für Musiknerds und Historikerinnen des Sounds", schreibt Aida Baghernejad aufin ihrer Rezension seines neues Albums "In These Times", an dem er mehrere Jahre raspelte, schliff und polierte. Das Ergebnis klingt dennoch "leichtfüßig, feingliedrig und vor allem kohärent. Tatsächlich wirken die elf verspielten Kompositionen zwischen Improvisation, McCravens großer Liebe, undwie eine einzige lange Studioaufnahme." Und "zugleich geht er mit seiner am Hip-Hop geschulten Praxis des Remix einen Schritt weiter als viele Jazzkollegen, indem erkreuz und quer miteinander verschränkt. ... Trotzdem hat McCravens zentrales Werk nichts von der Tanzwut des britischen Jazz. Auch Kamasi Washingtons 'Black Power'-beeinflusstem Sound steht 'In These Times' diametral gegenüber. Vielmehr ist das Album."Manuel Brug resümiert in derden-Schwerpunkt des, mit dem er hier und da merklich haderte. Wie es in Zukunft weitergehen könnte mit der Vielfalt der Biografien und Familiengeschichten, das zeigte das Festival ihm auch nicht auf: "Wenn schon in Deutschland der türkische Bevölkerungsanteil auch in der dritten oder vierten Generation kaum in den Konservatorien und Hochschulen zu finden sind, weil von den meisten Familien keinerlei Anstrengung ausgeht, auch dieses Terrain zu besetzen, wie sollen dann der Betrieb oder die Orchester diese Schieflage lösen? Mit derist das allein sicherlich nicht zu lösen."Besprochen werden eine Aufführung vonNeunter auf historischen Instrumenten durch Stipendiaten derund weiterer Musiker ( Tsp ) und eine konzertante Aufführung vonOper "Les Naufrageurs" durch dasunter Tsp ).