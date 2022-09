Den Sieg derhaben die Parteien der Linken, die Cinque Stelle und der Mitte mit verschuldet, erläutert Michael Braun in der. Das Rechtsbündnis hat weniger Stimmen als seine Gegner: "Es ist ein Treppenwitz. 50 Prozent der Italiener*innen stimmten, offen für Minderheiten, offen gegenüber Europa und der Welt. Sie stimmten für Listen, die die Rechte der LGBTIQ-Community respektieren, die bei Migration nicht an Abwehr denken, sondern an Staatsbürgerschaft für in Italien groß gewordene Kinder von Einwanderern, die Italien fest in Europa verankert sehen und auf eine starke EU setzen. Mitmuss sich das andere Lager begnügen, in dem zwei hart rechtspopulistische Parteien dominieren."Wie immer bei der Rechten kann man sich darauf verlassen, dass diezum Himmel schreien, erzählt Braun in seinem Bericht zu den Wahlen. Beispiel: "Die Siegerin hat sich klar alspositioniert, ist für die Beibehaltung der Russlandsanktionen und für die Fortsetzung italienischer Waffenlieferungen an die Ukraine. Ganz anders sieht der altedie Dinge. In einer TV-Sendung wenige Tage vor der Wahl behauptete er, Putin sei 'in den Krieg gedrängt worden' und habe die Ukraine überhaupt nur attackiert, um in Kiew 'anständige Leute' an der Regierung zu installieren. Und der ebenfalls traditionellbekennte sich verbal zwar zu den Sanktionen, legte dann aber nach, sie seien Italien 'von Europa auferlegt worden' - und deshalb solle 'Europa' gefälligst für den durch sie entstehenden ökonomischen Schaden in Italien zahlen."Eric Bonse berichtet für dieüber Reaktionen in Brüssel.Matthias Rüb will in derkeine Alarmstimmung aufkommen lassen: "Draghi war nicht der Messias, und Meloni ist. Und "um die Krise zu meistern, braucht Italien die rund 200 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds der EU. Die neue Regierung in Rom wird bei Nachverhandlungen mit Brüssel eine partielle Umwidmung der Mittel von grüner Vision auf akute Nothilfe zu erreichen versuchen, aber voraussichtlichprovozieren." AuchAutor Thomas Schmid ist sich sicher : "Italien wird dadurch kein faschistisches Land werden. Meloni weiß, dass sie nicht gegen denschwimmen kann."Nochmals in derweist Karen Krüger auf Giorgia Melonishin, den sie mit vielen Rechtsextremen teilt: "Tolkien war jede Form von extremistischer Politik verhasst. Seine Erzählungen von hellhäutigen Kriegern, die sich gegen diezur Wehr setzen, erwiesen sich jedoch als ideale Projektionsfläche für rassistisch motivierte Ideologien und Aufrufe zur Ablehnung der Moderne.""Das Wichtigste ist, dass der Westenzeigt", erklärt der russische Autor, der in seiner Heimat per Haftbefehl "Diskreditierung der militärischen Streitkräfte der Russischen Föderation" gesucht wird, im Interview mit der. "Putins Magie steckt in seiner Fähigkeit,auszustrahlen." Das verfange "bei Menschen, die sich selbst schwach fühlen, sie bekommen das Gefühl, dazuzugehören. Das einzige Mittel, diese Magie erfolgreich zu bekämpfen, wäre zu zeigen, dass er eigentlich keine Macht hat. So funktionierten die ukrainischen Gegenangriffe der letzten Tage: Sobald die russische Armee sich schwach zeigt, wird auch Putins Position geschwächt. Er entschied sich zu dieser Mobilmachung, umaus Geheimdienst und Polizei zu bestehen."ist mit dem Zug vongereist und hat unterwegs immer wieder Halt gemacht. Überall trifft er jetzterzählt er in der. Und er trifft einen Protagonisten aus seinem Film "Warum die Ukraine" wieder: "Er hat eine Überraschung für uns: In Erinnerung an die langen Abende, an denen mein Freund und Reisebegleiter Gilles Hertzog seinen Männern das Epos des Freien Frankreichs erzählte, hat er beim Oberkommando der ukrainischen Streitkräfte durchgesetzt, dass sein Bataillon, das 197. der Brigade A7363, in '' umbenannt wird. Die Zeremonie findet bei einem Umtrunk statt, der in der ländlichen und feuchten Stille seines Biwak-Hauptquartiers auf der Motorhaube eines Geländewagens serviert wird." Die ukrainische und die französische Fahne werden entfaltet, "gemeinsam, Ukrainer und Franzosen im Einklang, stimmen wiran. Nur ein Schatten trübt unsere Freude. Auf dem Weg nach Süden wird unsgezeigt, die am Vortag abgeschossen wurde. Es ist ein großer, weißer Vogel, aus dessen Innereien die Eingeweide herausschauen. Und wenn wir genau hinschauen, entdecken wir elektronische Bauteile -..."