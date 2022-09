Diesorgt sich um die Folgen des, das heute den Bundestag passieren könnte, berichtet Michael Stallknecht in der. Demnach könnte es den Ländern im Herbst und im Winter möglich sein, lokal und kurzfristig erhebliche Einschränkungen zu beschließen, sofern die Lage dies erforderlich erscheinen lässt. Für die Planung ein gewaltiges Risiko, "zumal das Publikum bei Kartenkäufen schon jetzt - oder noch immer - zurückhaltend ist. Überall sind die Umsätze eingebrochen,." Und "zu Buche schlagen jetzt vor allem dieund die steigenden Energiepreise, von Strom und Heizung in den Hallen über Kosten für Personal und Dienstleister bis hin zum Diesel für die Trucks, die das Equipment befördern. 'Selbst bei sehr gut verkauften Veranstaltungen geht die Gewinnmarge unter diesen Umständen', sagt Dieter Semmelmann, der mit seiner Semmel Concerts Entertainment GmbH viele nationale und internationale Tourneen veranstaltet."Klaus Heinrich Kohrs hört sich für das-Magazin durchAufnahmen von Bruckners Sinfonien: "Einist Thielemanns Leitidee. An die Stelle scharfer thematischer und klarer tektonischer Kontraste setzt er auf eine, der (gelegentlich selbstverliebten) Feinziselierungen und vor allem der dynamischen Finessen, die vom kaum noch hörbaren dreifachen piano bis zum üppigsten Brucknerklang reichen, an dem sich die Brucknergemeinde doch stets so gern berauschte.weniger in der Faktur als in der. "Gerald Felber verneigt sich in dertief vor Michael Mauls nunmehr abgeschlossener-Kultur-Langzeitreihe "Universum JSB" , die sich in 33 halbstündigen Beiträgen mit dem Leben vonbeschäftigte: "Anschaulichkeit, eine frisch zugreifende, manchmal fast kriminalistische Verarbeitung der überlieferten Dokumente und Artefakte war es überhaupt, die das Format oft spannend und durchweg gut hörbar machte."Weitere Artikel: "Achtung,ist wieder unterwegs", warnt Ueli Bernarys in der: Waters, der gerne mal zu politischen Wirrköpfigkeiten neigt, unterbreitet derzeit auf Facebook der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten ungefragte politische Analysen und. Im-Gespräch erinnert sich der Geigeran seine Freundschaft mit dem kürzlich verstorbenen Pianisten. Im-Magazin spricht über die geplante Aufführung ihres Konzeptalbums "Analog Fluids of Sonic Black Holes" beim Beethovenfest Bonn. Außerdem spricht der Geigerim-Magazin über seine Arbeit. Frederik Hanssen freut sich im, dass die Pharma-Erbin Nicole Bru in einem restaurierten Palazzo in Venedig dieerforschen lässt - mehr dazu erfährt man hier . In seiner VAN-Reihe über Komponistinnen widmet sich Arno Lücker in dieser Woche hier und dort Besprochen werden eine Neuaufnahme von"In C" durch("ein elektronisches Wunderwerk, bei dem Beats und Loops in aufregender Weise ineinandergreifen", schwärmt Christoph Wagner in der), das Gastspiel desbeim hier eine Aufzeichnung), beim Musikfest Berlin uraufgeführte Arbeiten der australischen Komponistin taz ), ein Bildband zur Geschichte des Berliner Clubs taz ),Buch über NMZ ), neue CDs mit NMZ ),Countryalbum "Kingmaker" ( FR ) und neue Popveröffentlichungen, darunterneuer Song "Atopos" ( TA ).