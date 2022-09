Joanna Piotrowska: Sleeping Throat, Bitter Thirst, Ausstellungsansicht, Foto: Raimund Zakowski / Kestner Gesellschaft

Natürlich sieht-Kritiker Alexander Menden in der ersten posthumenund-Retrospektive mit dem Untertitel "Paris. New York. Grenzenlos" im Düsseldorfer Museum Kunstpalast vor allem Fotografien der Werke der beiden Verpackungskünstler. Und doch erhält er auch einen überraschenden Einblick insChristos: "Neben einem Drip-Painting, das offenkundig vonbeeinflusst ist, ist eine Art Kraterlandschaft auf Leinwand zu sehen. Die Gegenüberstellung mit Arbeiten vonund Lucio Fontana mit ihrer Oberflächenmanipulation lässt Christo viel weniger als künstlerischen Solitär erscheinen." Und schon früh "beginnt Christo mit ersten Verpackungsobjekten. Der Akt der Verhüllung ist dabei entscheidender als der Gegenstand, sei es die-Zeitung oder ein Fahrrad. 1968, nach dem Umzug des Paares nach New York, wickelte er für das Institute of Contemporary Art eine nackte Frau ein. Derdieser Praxis wurde wohl nirgends sonst so deutlich."Ein Glück, dass die Arbeiten der polnischen Fotografinnun in der Ausstellung "Sleeping Throat, Bitter Thirst" in der Hannoveraner Kestnergesellschaft gezeigt werden, freut sich Till Briegleb ebenfalls in der. Denn ihre "stillen Beobachtungen" zu "merkwürdiger Nähe und absonderlicher Intimität", derzeit auch auf der Biennale in Venedig zu sehen, gehen dort fast unter, meint er: "In den Räumen der Kestnergesellschaft wirken die gleichen Motive durch die Gefangenschaftplötzlichund irritierend. Das Doppelporträt einer Frau mit einem Männerarm, der zur einen Seite mit einer merkwürdigen Fingerspreizung an ihren Busen greift, zur anderen Hälfte den Zeigefinger als Schweigegebot auf ihre Lippen legt, mag eineerzählen, aber vielleicht auch eindarstellen, wofür die Entspanntheit der Frau spricht. (...) All diese Porträts bleiben in der Schwebe zwischen Spiel und Gewalt, Bedrohlichkeit und Einverständnis."hätte wohl wenig von dieser Ausstellung gehalten, glaubt Gina Thomas in der: Er mochte seinen Großvater, hielt aber wenig von dessen Lehre. Und doch stellt das Londoner Freud-Museum Lucians Werk nun in den Kontext der Familie: "Es sagt viel aus über Lucian Freuds, dass eines seiner weiblichen Modelle erzählte, welchen Spaß dem Maler die Vorstellung bereitete, dass Kritiker seine Gemälde aufuntersuchten. Auf einem Aktbild, für das sie Modell saß, liegt sie wie Manets Olympia halb aufrecht auf einem Bett. Ihre Füße ruhen auf einem zerfetzten Kissen, währendschmiegen. Freud habe ihr angekündigt, dass er das Kissen so durchstechen wolle, dass Federn in alle Richtungen gestreut würden. Dann sei er inausgebrochen bei dem Gedanken, was wohl sein Großvater von dem aufgespießten Kissen und den Kirschen gehalten hätte."