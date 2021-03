Mikrotext Verlag, Berlin 2021

ISBN 9783948631062, Taschenbuch, 176 Seiten, 14.99 EUR

Diese Frau weiß, was sie will, nämlich exakt diesen Mann, seinen Geist und seinen Körper. Sie lernt ihn kennen und will ihn. Aber er will nicht immer. Immer wieder kommt sie nicht los von ihm und dafür…