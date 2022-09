erzählt auf mehreren Seiten der morgen derbeiliegendenvon seiner Reise von Kiew nach, wo sich der Schriftsteller selbst ein Bild der fassungslos machenden Gräueltaten macht. Für die größten Exzesse ist wohl eine Einheit verantwortlich zu machen, die sich aus Sibirien und dort aus denrekrutiert. "Eher als durch ideologischen Hass auf die sogenannten ukrainischen 'Nazis' wurden die Invasoren aus dem Kiewer Gebiet offenbar durchzur Raserei getrieben. Anatoli Fedoruk, der Bürgermeister von Butscha, berichtete mir von den Worten eines russischen Soldaten, der seine Mutter oder Frau anrief: 'Kannst du dir das vorstellen? Sie haben warmes Wasser in den Häusern und Keramiktoiletten!' Dass die Straßen in den Dörfern asphaltiert waren, erschien ihnen unverständlich. In einem Online-Video sieht man, wie ein russischer Soldat einen Kühlschrank öffnet und ruft: '! Verdammt, die haben keine Hemmungen.' Ein Satz, der unter den Einheimischen kursiert und den ich mehrfach gehört habe, fasst diese Stimmung zusammen: 'A kto wam razrechil zhit tak chorocho??'"Wenn der Germanistein Buch namens "Einführung in die außerirdische Literatur" schreibt, dann handelt es sich dabei erstaunlicherweise um keine Abhandlung über Science-Fiction, sagt er im Gespräch mit der. Science-Fiction ist für ihn in erster Linie ein Erzählverfahren, das etwa im Weltall lediglich ein nützliches Werkzeug findet. "beschreibt hingegen aus meiner Sicht ein Medium innerhalb eines Machtverhältnisses, und zwar des." So kommt "extraterrestrische Literatur" für ihn auch "gar nicht von der Erde", denn "in dem Moment, in dem es uns zur unabweislichen Gewissheit wird, dass der Raum außerhalb der Erde als ein Lebensraum vorgestellt werden kann und muss (...) wird unser Denken. ... Das All ist uns ein unbewusster Begleiter, eine Souffleuse, die unser Tun kommentiert und fortwährend zu uns spricht. Und ich glaube, unter diesen Bedingungen zu schreiben ist grundsätzlich etwas anderes, als in einem Medienszenario zu schreiben, in dem die Sterne einfach göttliche Zeichen sind."Außerdem: In der setzt der Schriftsteller sein Kriegstagebuch ausfort. Inspricht man mit Blick auf die Romane vonundbereits als "Trin-Lit" - und bezeichnet damit den Umstand, dass alle vier Schriftstellerinnen auf dem Trinity College Dublin waren und aus einer ähnlichen Motivlage (Frauen zwischen 20 und 30, Alkohol, die falschen Männer) schöpfen, schreibt Elena Lynch in der. Die Berliner Moderatorin und Autorin erzählt in derdie Geschichte ihres jüdischen Urgroßonkels Isidor Geller, der als reicher Kommerzialrat in Wien von den Nazis gefoltert und ausgeraubt wurde und über den sie eben ein Buch geschrieben hat. In derüber seine Memoiren , die er gerade veröffentlicht hat. Benedict Neff holt in derden Schriftsteller aus dem Schatten seines langjährigen Freundes. Das Literarische Leben derdokumentiertAbschiedsvorlesung als Soziologe.Besprochen werden unter anderem"In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg" ( Standard ),"MTTR" ( taz ),"Mutabor" ( SZ ),Krimi "The Ink Black Heart" ( NZZ ),Manga "Ping Pong" ( Tsp ),"Matrix" () und"Das Leben vor uns" ().