Heftiger Publikumsschwund, steigende Energiekosten und Ende des Jahres zur besten Saison auch noch eine Fußball-WM: Dem Kino steht ein "" bevor, warnt Andreas Busche im. Vor allem im Arthouse-Segment bleibt die Zielgruppe immer häufiger lieber zuhause. "Die Signale aus der Politik" sind auch "nicht sehr ermutigend. Der Ruf nach einer grundlegenden Überarbeitung des Filmfördergesetzes zur nächsten Novelle 2024 wird immer lauter - in der dann die wichtige Funktion der Sparten Verleih und Kino endlich monetär gewürdigt wird. Stattdessen stockte Claudia Roth im Mai noch einmal den 2015 eingeführten German Motion Picture Fund auf neunzig Millionen Euro auf. Geld, das - so der Vorwurf des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF) - fast ausschließlich in diefließt. Auch so kann Politik Fakten schaffen. Derbindet immer mehr Kapital aus der sogenannten Filmförderung, die auch im Kulturstaatsministerium unter '' firmiert."Weitere Artikel: Der Branchenverband German Films schicktEnde des Monats in den Kinos startende-Produktion "Im Westen nicht Neues" ins Oscar-Rennen, meldet Christian Schröder im. In der erinnert Hanns-Georg Rodek aus diesem Anlass an die Randale, mit der die Nationalsozialisten 1930 in Berlin auf Lewis Milestones Verfilmung des Romans reagierten. In derdie beiden Produzentenundüber ihre Arbeit am "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon".Besprochen werden die Ausstellung im Filmmuseum Berlin ( FR ),"Evolution" ( Tsp ZeitOnline , mehr dazu hier ),"Du wirst mit 20 Jahren sterben" ( Perlentaucher ),.s Komödie "Fourth of July" ( NZZ , unsere Kritik ),Tierhorrorfilm "Beast" mit FAZ ) und die Pornobranchen-Seifenoper "Nur für Erwachsene" ( FAZ ). Außerdem erklärt uns die, welche Filme sich diese Woche wirklich lohnen.