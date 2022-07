Am Mittwochabend hatten Documenta und die Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank nun also zur Podiumsdiskussion mit dem Titel "Antisemitismus in der Kunst" geladen. Auf der Bühne nahmenvon der Kulturstiftung des Bundes, die Philosophinals Vertreterin der postkolonialen Theorie,von der Bildungsstätte Anne Frank undals Repräsentant des Zentralrats der Juden Platz. Sabine Schormann und Ruangrupa saßen indes im Publikum. Ernüchtert resümiert Johannes Schneider (die Podiumsdiskussion, bei der viel aneinander vorbei geredet wurde: "Wo die einen aufbestehen und die anderen die Anerkenntnis derselben auch performativ verweigern, indem sie immer maximal schnell 'other urgent discussions' (Ade Darmawan) ins Spiel bringen, also nur leicht verklausuliert nach anderen -ismen und ihren Opfern fragen, gibt es dauerhaft. Und ein Kompromissmodell, das Antisemitismus einen wirklichenunter den Diskriminierungsformen einräumt und Israel einen Sonderstatus unter den westlichen Staaten, scheint in der postkolonialen Theorie, wie sie sich derzeit in der Debatte um die documenta zugegebenermaßen eher volkstümlich vermittelt, ebenso wenig vorgesehen wiebeim Zentralrat der Juden in Deutschland.""Schlimmer könnte es kaum laufen", meint auch Nils Minkmar in derund fordert "personelle und strukturelle Konsequenzen": "Der Abend wurde (...) untermalt mit den großen: Würden die Juden sich nicht darüber beschweren, hier mit Schweinekopf und SS-Abzeichen karikiert zu werden und mitten auf dem Friedrichsplatz im Herzen der Documenta ausgestellt oder angeprangert zu werden, wäre eigentlich alles in Butter. Der 'globale Süden' könnte gefeiert werden, die Institutionen würdenund Deutschland hätte Weltniveau." "Ruangrupa hätte nun die Chance gehabt, mit zwei gebürtigen jüdischen Israelis wie Doron Kiesel vom Zentralrat der Juden in Deutschland und Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt öffentlich zu diskutieren", kommentiert Andreas Fanizadeh in derden "Abend". In derbleibt für Jakob Hayner eine Frage offen: "Was bedeutet es für das Selbstverständnis einer Gesellschaft, wenn Antisemitismus sich in einer Form äußert, die in sich selbst als aufgeklärt empfindenden Kreisen offensichtlich als ehrbar gilt, sobald nur der 'kulturelle Kontext' stimmt?" Und: "Wie muss eine Documenta neu organisiert werden, damit so ein Eklat sich nicht wiederholt?" fragt Lisa Berins in dernach dem Abend. Ebenfalls in der schreibt Sandra Danicke zu der Diskussion. In derschreibt Claudius Seidl. Und Stefan Trinks staunt, dassoffenbar bereits im Januar Sabine Schormann zu externer Expertise geraten habe, ein halbes Jahr später aber gegenteilig argumentierte.In derhält, Hamburger Senator für Kultur und Medien, fest: "Antisemitische, rassistische oder anderweitig gruppenbezogen menschenfeindliche Diffamierungen können sich (...) nicht auf die Meinungs- oder Kunstfreiheit beziehen. Sie verstoßen gegen den Konsens, der diese Freiheiten ermöglicht. Deshalb haben auchin künstlerischen Programmen, ganz gleich, ob sie allesamt oder nur im Einzelfall als antisemitisch betrachtet werden."Liebe Frau Schormann, bitte auf keinen Fall zurücktreten", schreibtin einem bisher unbeantworteten Brief an die Documenta-Leitung, den dieheute abdruckt. Verantwortlich seien diejenigen, die die absolut autonome künstlerische Leitung bestellt haben: ", muss ihn auch als das akzeptieren, als was er sich tagtäglich, jahraus, jahrein beweist, unter anderem als antisemitisch. Es ist lächerlich und anmaßend, wenn man, wie die Ministerin es tat, uns Jakarta als beispielhaft für gelungene künstlerische Intervention in sozialen Fragen vorstellt, ohne die Realität, die dahintersteht, anzuerkennen. Alle diese Staaten des 'globalen Südens' sind nicht nurausgerichtet, sondern verglichen mit der Sozialstaatlichkeit Westeuropas lassen siegeradezu als selbstverständlich gelten."In zweiten Text, einem ganzseitigen Essay, beklagt Brock den "" des: "Paragraf 5.3 des Grundgesetzes stellt ausdrücklich Künstler und Wissenschaftler mit ihren Arbeitsresultaten 'frei', will sagen, dieser Paragraf entzieht sie derkultureller Kollektive, und damit auch und vor allem fundamentalistischen Absolutheitsansprüchen von Religionen und Weltanschauungen. Wenn man, wie heute gedankenfaul oder in vollster Absicht, Kunst und Wissenschaft für kulturelle Tätigkeiten hält, also(...), liest man Paragraf 5.3 GG gegensinnig als:. So glauben viele heutzutage ernsthaft, im Namen von Identitätsansprüchen künstlerische und wissenschaftliche Arbeitsresultate zensieren zu dürfen oder gar zu müssen. Die Radikalität der Auseinandersetzung nimmt erheblich zu, wenn wir auf der diesjährigen Documenta die überaus schlichten Kulturleistungen, die vom Kuratorenkollektiv Ruangrupa vorgestellt werden, als Kunst präsentiert bekommen. Wenn wir uns dagegen jetzt nicht verwahren, wird es keine nächste Documenta geben, denn dann haben dieendgültig dieund die Wissenschaften zurückerobert."Diehatte nach dem Skandal übrigens zur "Fortsetzung und Intensivierung dieses Dialogs" aufgerufen . In derkommentiert Alan Posener: "Statt sich zu fragen, ob man mit diesem 'Dialog' dendes Antisemitismus fördert und finanziert, statt auch nur ein selbstkritisches Wort zu verlieren, will man die gemachten Fehler 'intensivieren'. Es gibt einund verschwurbelter Selbstgerechtigkeit, das schwer erträglich ist.""Die jüdische Doomsday Clock läuft mit doppelter Geschwindigkeit", schreibt wiederumim Feuilletonaufmacher der: "Für Nichtjuden geht es bei Antisemitismus um Moral,. Nichtjuden können sagen: 'Nie wieder!', Juden müssen beständig fragen: 'Schon wieder?'"In der setzt Harry Nutt zu einem Documenta-Rundgang jenseits all des Trubels an, um festzustellen: "Die Documenta Fifteen erweist sich (…) als verwinkelter Lehrpfad durch eine vermeintlich globalisierte Welt, in der die Marginalisierten nun verstärkt um Aufmerksamkeit bitten. Dagegen ist wenig einzuwenden, und das bringt in Kassel durchaus bemerkenswerte Ergebnisse zu Vorschein. Dasder ganz anderen Kunstpräsentation zerrinnt beim Rundgang jedoch in der, den Überblick zu behalten."