Bild: George Nuku. Ausstellungsansicht. Weltmuseum Wien. © KHM-Museumsverband

"Wir sind. Wir wissen nicht einmal, wer hier über uns urteilt", sagtengegenüber dem, wie Birgit Rieger im meldet : "'Ich dachte, dass man als Künstler gerade in einem Land wie Deutschland, in demherrscht, sich über mehrdarf', so Sri Maryanto, ein Kollektivmitglied, das lautin München lebt und dort studiert hat. Die Ereignisse in Kassel und der Umgang damit seien für das Kollektiv 'ein Schock'. Rieger kommentiert: "Was für ein Desaster. Taring Padis Äußerungen machen die Lage in keiner Hinsicht besser. Auch wenn - was absurd ist- wirklich niemand von den Ruangrupa-Kurator:innen vor der Installation auf das riesige Bild geschaut haben sollte, muss man von Künstlern, von denen einige seit Jahren in Deutschland leben, mehr Sensibilität erwarten. Taring Padi und Ruangrupa, Mitglieder beider Gruppen haben an der Kunsthochschule in Jakarta studiert." "Dafür steht das Prinzip Kollektiv nämlich auch: für einen, der, Harmlosigkeit vorschützend, sich der", schreibt Jan Küveler in derEs sind "nicht einzelne Ausrutscher, die hier wehtun. Es ist die", kommentiert Andreas Fanizadeh in der: "Unter der kulturalistischen Behauptung, ein 'Globaler Norden' agiere gegen einen 'Globalen Süden', werden wie früher bei Maoisten und Marxisten-Leninisten sämtliche '. Hamas und viele Fraktionen der PLO stehen fürund korrupte Kriegsökonomien. Doch für alle intern verursachten Missstände machen sie einen äußeren Feind verantwortlich: Israel, die USA, die Demokratien des Westens. (...) Vonbraucht man da erst gar nicht zu sprechen. Und sie haben Israel als demokratische Bedrohung im Visier, ähnlich wie Putins Russland die Ukraine." Und "warum sind die nach Deutschland und Europa ausgewanderten großen Migrations- und Flüchtlingsgruppen" eigentlich nicht vertreten? "Passen sie schlicht nicht inseiner postkolonialen Kritik, die nach Authentizität im Ausland sucht, um so den globalisierten Kapitalismus und den Norden leichter angreifen zu können?"Wäre es so schlimm, wenn das diegewesen wäre?, fragt Peter Richter in der. Der Kunstprofessorhatte bereits aufdiese Woche geschrieben, "dass das Konzept der Weltkunstschau am Ende ist" ( Unser Resümee ). Und auchforderte, die Documenta müsse "vomder Weltkunstschau Abschied nehmen". Richter meint: "Dieist am Ende wiederum die' in dem Sinn, dass hier neben den thetischen Setzungen des Kurators der Hauptausstellung in den davon unabhängigen Länderpavillons ein wirklich diverses Bild davon vermittelt wird, was rund um den Globus gerade jeweils so als relevant angesehen wird." Auf Seite 3 der SZ resümieren Moritz Baumstieger, Jörg Häntzschel und Catrin Lorch die Chronologie des Skandals. Und erfahren nebenbei, dasskeinen Rücktritt plant: "Der, sagt Schormann, geht in stürmischen Zeiten."Einige Mitglieder vonfühlen sich derweilweiß Niklas Maak in der: "Nach der unerwartet kritischen Rede Steinmeiers habe sich Ruangrupa zunächst geweigert, am Festessen teilzunehmen, nur zwei Mitglieder waren laut Aussagen eines Teilnehmers dazu zu bewegen, doch mitzukommen. Einige Mitglieder und Kollektive erwägen offenbar eine." Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung,, kritisiert den Umgang der documenta-Leitung mit der Kritik, meldet unter anderemDas Wiener Weltmuseum hat dem-Künstlermit "Oceans. Collections. Reflections" die bisher größte Einzelausstellung Im staunt Stefan Weiss, wie exzellent hier Völkerkunde mit Gegenwartskunst verbunden wird: "Das Spezielle an Nukus Werk: Er bricht mit der Vorstellung, Kunst, die sich mit der Natur beschäftigt, müsse auch mit Naturmaterialien arbeiten. Denn Nukus Werkstoff besteht ausschließlich und ausgerechnet aus, Plastikverpackungen und Styropor., all das formt und schnitzt er aus unserem Zivilisationsmüll . (…) Nuku spricht gerne und viel über sein Werk: Plastik, meint er, sei für ihn nichts Künstliches, denn es wird aus Erdöl gemacht. In fossilen Brennstoffen steckte eigentlich, sondern der Geist jahrtausendealter Organismen bis hin zu den. Was sich ändern müsse, sei unsere Beziehung zum Plastik."Außerdem: Im resümiert Peter Truschner die Ausstellung im Salzburger Museum der Moderne: "Ein Geheimnis von Kalters teils großartigen Porträts prominenter ZeitgenossInnen liegt darin, dass 'die Berühmten' (Thomas Bernhard) die Frau mit der Kamera nicht nur im Zuge von Ausstellungen und Konzerten, sondern auch im privaten, geradezueinfach gewähren ließen, wenn sie wie nebenbei ein Foto von ihnen machte - egal, ob es sich dabei umoderhandelte. Das macht den Zauber von Kalters Fotos aus: Nur wenige nehmen vor Kalter eine - ob exaltierte oder beiläufige - Pose ein, ebenso wenig versucht Kalter, sie zu einer solchen zu verführen." Für diebesucht Oliver Jungen die Villa des Kunstsammlerpaares Peter und Irene Ludwig, die der Künstlerzum 25jährigen Jubiläum der Stiftung ingetaucht hat.