Fujiko Nakaya: Nebel leben. Foto: Andrea Rossetti / Haus der Kunst

Freudig lässt sich-Kritiker Tobias Timm von den, in die die japanische Künstlerindas Münchner Haus der Kunst wirft: "Irgendwann war Nakaya unzufrieden mit der Malerei, die demniemals gerecht werden konnte. Sie setzte sich in den Kopf, Wolkenmacherin zu werden, Wolken aus Wasser, nicht einfach nur aus Rauch zu schaffen. Ihr großes Vorbild war ihr Vater, der Physiker Ukichiro Nakaya, der denhergestellt hatte - mithilfe eines Hasenhaars, auch das kann man in einem Saal der von dem neuen Museumsdirektor Andrea Lissoni und der Kuratorin Sarah Johanna Theurer eingerichteten Ausstellung auf Fotografien bewundern. 'Man muss, wenn man etwas über Eis lernen will', habe der Vater ihr beigebracht. Und so hörte Fujiko Nakaya den Wolken zu."Nach Palermo und Marseille schlägt die Wanderbiennale Manifesta in diesem Jahr ihre Zelte inauf. Im findet Katharina Rustler das eine ganz hervorragende Idee: Die Hauptstadt des Kosovos kann jede Unterstützung so gut gebrauchen wie die Kunstszene: "Die Stadt verfügt über. Um die Nationalgalerie zu so einem zu erweitern, fehlt es an geeignetem Raum, finanziellen Mitteln und einer aktuellen Leitung. Und auch die primär aus männlichen Künstlern und Malerei der 1970er-Jahre bestehende Sammlung sei verbesserungsfähig. Diese Strukturlosigkeit mitmutet wie ein Sinnbild für den Kulturbereich in Prishtina an. Vor der historischen Kulisse dieser(mit architektonischen Einflüssen aus osmanischer Zeit, dem Kommunismus und der Bauwut Ende der 1990er) tummelt sich eine dynamische und international orientierte Szene, die sich - wenn sie nicht auswandert - für neue Ideen, Stabilität und eine offene Zukunft des jungen Landes einsetzt. Die Hoffnungen sind groß."Weiteres: Im-Gespräch mit Catrin Lorch schnurrt ihre Vorstellungen für die diesjährige Biennale in Venedig ab, die unter dem Motto "Körper und Metamorphosen" stehen wird. In der erzählt Sophie Jung von dem riesigen Fundus an, die der Berliner Malereinst aus dembarg und nun dem Museum für Vor- und frühgeschichte vermachte.