Abfahrt der "Citizenship". Foto: Martina Pozzan

Auf kritisiert die Künstlerinden postkolonialen Anspruch der Documenta - zumindest, soweit er dieund ihre Folgen bis heute ausblendet. Postkolonialismus, meint sie, auch ihre Erfahrungen mit der Documenta 11 reflektierend, bleibt oft im Abstrakten stecken: "Möglicherweise gilt auch weiterhin, dass die documenta die Welt als solche darstellt und diedaher getrost ignorieren kann. Aber seit der DHM-Ausstellung [über die Nazivergangenheit des Documenta-Gründers Werner Haftmann und seine die Documenta prägende Vorstellung von der Moderne, mehr hier , d.] gilt auch: Wenn die Ausstellung selbst, dann wird sie von anderen historisiert. Und das bedeutet, dassdieser Untersuchung ist, so wie bislang 'die Welt' das Objekt eines (west-)deutschen documenta-Blicks war. Wenn sie weiterhin Relevanz haben will, wäre sie gut beraten, den naivendurch das Prisma ihrer eigenen Geschichte neu zu bewerten. Dazu bräuchte es jedoch ein Team, das überhaupt in der Lage wäre oder Interesse daran hat, diese Herausforderung anzunehmen. Anstatt Geschichte zu schreiben, wird sie sonst selbst Geschichte.""Wer auf der documenta15 durch die Kunst unmittelbar politisch spricht, wird sichmessen lassen müssen", meint in derAndreas Fanizadeh, der die postkoloniale Kritik der Documenta am Westen im Allgemeinen und Israel im Besonderen einseitig und ideenlos findet. "Imkann eine kritische Kunst nur eine sein, die sich demwidersetzt. Und nicht eine, die bildnerisch den äußeren Feind anklagt und von den eigenen Defiziten ablenkt. ... Minderheiten- und Bürgerrechtskämpfe in demokratischen Gesellschaften wie den USA, Israel oder der Bundesrepublik sehen anders aus als jene in Gaza, Iran, Syrien, Namibia oder Indonesien. Wer in der Kunst aber nur nach Motiven der postkolonialen Kritik sucht, dürfte an dieser erblinden. Und auch keinen Blick dafür haben, was gerade in der Welt und in der Ukraine passiert."





Nicola Kuhn berichtet imvom Start des"Citizenship", das in sechzig Tagen von Berlin über Havel, Mittellandkanal, Weser und Fulda nach Kassel fahren will: "Abends wird nahe Campingplätzen geankert, tagsüber, um die Schiffsschraube anzutreiben, wenn die Sonnenkollektoren nicht genügend Strom für den Elektromotor geliefert haben und die 39 Batterien wieder aufgeladen werden müssen. Auch das gehört zum Konzept: ganz ohne fossile Brennstoffe zu reisen. Ähnlich nachhaltig funktioniert die Versorgung. Die Lebensmittel werden von Foodsavern gebracht. In der Mitte des Schiffes stapeln sich in zwei Wannen, Gurken und Fladenbrote, die später weiterverarbeitet werden. Ebenso wird auf engstem Raum bei der Dusche improvisiert, die sich hinter einem schwarzen Vorhang verbirgt. Davor hat eine Künstlerin ihre Nähmaschine platziert, diefunktioniert. Hier sollen im Laufe der Reise aus Altkleidern neu geschneiderte Anziehsachen entstehen."Weitere Artikel: Im Interview mit dersprechenundvom The Nest Collective über ihr Kunstprojekt "The Feminine and The Foreign" für die Wiesbaden-Biennale und ihre Pläne für die Documenta. Ingeborg Ruthe berichtet in dervon der Fotografie-Triennale in Hamburg. Zorica Radivojevic-Llalloshi, seit 17 Jahrenim Gropius Bau, plaudert im Interview mit der taz über ihre Arbeit. In derspottet Johanna Adorjan unbegreiflicherweise auf einer ganzen Seite über eine Ausstellung schlechterder "berühmtesten Werken der Renaissance" in der Berliner Parochialkirche . Stefan Trinks besucht für diedas neue, dem Künstlergewidmete Museum in Aschaffenburg.Besprochen werden "In Reference To A Sunny Place", eine Einzelausstellung der finnischen Fotografinim Fotografie Forum Frankfurt taz ) und eine Ausstellung mit Holzschnitten aus 600 Jahren im Berliner Kupferstichkabinett Tsp ).