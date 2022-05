Bild: Eva Hesse: No title, 1964, collage, gouache, ink, and graphite on paper. Gift of Helen Hesse Charash



Nur zwei Tage war Eva Hesse im Jahr 1968 Gastkünstlerin am Allen Memorial Art Museum des Oberlin College, aber die Begegnung war so bedeutend, dass das Haus neben zahlreichen Arbeiten aus Hesses Nachlass auch 300 Arbeiten auf Papier erhielt, weiß Sarah Rosa Sharp bei Hyperallergic. Jenen ist derzeit die Ausstellung "Forms Larger and Bolder: Eva Hesse Drawings" gewidmet. "Hesse und ihr damaliger Ehemann, der Bildhauer Tom Doyle, wurden vom deutschen Industriellen Arnhard Scheidt zu einem längeren Aufenthalt auf dem Gelände seiner stillgelegten Textilfabrik in der Kleinstadt Kettwig eingeladen. Das postindustrielle Umfeld hinterließ einen tiefen Eindruck bei Hesse, die begann, expressionistische Collagen zu schaffen, die sie 'Wild Space' nannte, sowie ihre sogenannten 'mechanischen Zeichnungen'. Am aufschlussreichsten ist vielleicht eine Auswahl von Arbeitsskizzen und Diagrammen von 1967 bis 1970, von denen einige direkt mit realisierten Skulpturen in Verbindung stehen; andere haben sich nie über das schematische Stadium hinaus entwickelt, entweder absichtlich aufgegeben oder vom Schicksal vereitelt."

Bild: Ruslan-Hrushchak: "The Road Beyond" Grossraum Lwiw 2013 Ukraine

Wehmütig blickt Rolf Brockschmidt imauf die stillen, mitunter "intimen" Fotografien des in Leipzig lebenden, dessen Aufnahmen aus den Jahren 2010 bis 2020 derzeit in der Berliner Galerie Buchkunst zu sehen sind: "Zwei Frauen schlafen im Zug, das Fenster gibt den Blick auf eine malerisch weite Landschaft frei. Kinder spielen auf einer Straße, die nach Transkarpatien führt, eine friedlich Szene. Allerdings kommen einem die Mietskasernen in Hrushchaks Heimatdorf Drohobytschvor. Ähnliche Häuser sind jetzt tagtäglich in den Nachrichten zu sehen, sie haben leereund zerbombte Fassaden. Hrushchaks unspektakuläre Alltagsszenen gleichen einer. Sie konservieren eine Ukraine, die es so nicht mehr gibt, und zeigen Menschen, die Hoffnungen auf ein besseres Leben hatten."Außerdem:aus dem Ethnologischen Museum gehen endgültig nachzurück, darunter Puppen, ein Schildkrötengehäuse und ein Trinkgefäß aus verziertem Straußenei, meldet Nicola Kuhn imBesprochen werden die Ausstellung "- Die Bücher" in der Kieler Kunsthalle taz ) und die Ausstellung "Typisch Franken?" in der Orangerie in Ansbach ).