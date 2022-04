Bild: Los Carpinteros, It´s not Che, it´s Angela Merkel, 2014 © Los Carpinteros, Courtesy Los Carpinteros und Galerie Peter Kilchmann, Zürich, Foto: Jason Wyche, New York.

-Kritikerin Alexandra Wach kann bei ihrem Rundgang durch die Ausstellung "Macht! Licht!" im Kunstmuseum Wolfsburg fast alle gesellschaftlich relevanten Themen auf ihrer Checklist abhaken. Manch "marktschreierischen Sentenzen-Aktionismus" erlebt Wach, wenn in"Populismus, Rassismus, Artensterben, #MeToo, Desinformation, Flüchtlinge oder Fleischindustrie" abgehandelt werden, aber auch interessante historische Exkurse zum, etwa wenn die kanadische Künstlerindas nach demim New York des Jahres 1712 erlassene "" in Erinnerung ruft: "Demnach durften Sklaven nach Sonnenuntergang nur noch mit einer Laterne oder in Begleitung einer weißen Person auf die Straße gehen. Die kanadische Künstlerin Kapwani Kiwangas übersetzt diesen Moment eines überwachenden Lichtregimes unter dem Titel 'Glow' (2020) in zwei abstrakte Skulpturen. Man könnte sie für entfernte Verwandte von Stanley Kubricks Monolithen aus '2001 - Odyssee im Weltall' halten, wären die schlanken Stelen aus schwarzem Marmor nicht mit einer LED-Lampe ausgestattet. Die tradierte Lichtmetaphorik, nach der nicht erst seit der Aufklärung das Helle gut sei, ist hier ins Gegenteil gekehrt. Das Licht vereitelt konspirative Widerstandsaktionen, es dient der…"Der ukrainische Künstlervertritt auf der Biennale in Venedig die Ukraine. Er zeigt eine Trichter-Installation, die Wasser so lange teilt, bis unten scheinbar nichts mehr herauskommt. Inspiriert sei das Werk von der postsowjetisch "verrotteten" Infrastruktur in Charkiw, erklärt er während seiner Begegnung mit Marcus Woeller (), bei der es natürlich vor allem um den Krieg geht. Die EU habe sich durch die Abhängigkeit von russischem Gas "sehenden Augesgemacht", sagt er und glaubt nicht, dass sich die russische Gesellschaft je gegen Putin erhebt. Heute verstehe er, "warum er bei Autofahrten in Russland von Jahr zu Jahr mehran den Straßen sah, die vom Sieg imkündeten. 'Es ist der einzige Weg, wie man dieser Nation ein Gefühl von Selbstvertrauen geben kann., die aus Spaß töten.' Das könne nun jeder in den Nachrichten sehen. 'Irgendwo tief drin in dieser Kultur brütet ein. Vielleicht dasselbe Virus, das in Deutschland 1933 so viele Menschenwählen ließ.'"Inwieweit trageneine fragt Herwig G. Höller im: "Dass konkrete Museumsdirektoren durch ihr Eintreten für Putin sowie mit militaristischen Ausstellungen und derdie ideologischen Kriegsvorbereitungen unterstützten, steht außer Frage. Seit Jahren konnte die Kriegsrhetorik des Präsidenten nicht mehr überhört werden. So sprach Putin in einer Wahlkampfrede im März 2018 dreißig Minuten über neue russische Superwaffen. Als er eine einzigartige' vorstellte, gab es Standing Ovations der versammelten Eliten, darunter auch prominente Kulturfunktionäre."Außerdem: Beim Anblick der Gemälde von, der der Palazzo Grassi in Venedig derzeit die große Ausstellung "open-end" widmet, möchte-Kritikerin Laura Helena Wurth fast ein wenig "" wegschauen, so offen und "unbequem" zerre Dumas Themen wie Sexualität,oderan die Oberfläche: "Sie dekonstruiert nicht,. Wo man Höflichkeit und Anstand erwartet, sind selbstironische Distanz und eine Leichtigkeit, die manchmalwirkt. Wie einnähert sie sich Leben und Tod, Schmerz und Gewalt. "In vielen Häusern, auch auf der Biennale in Venedig, ist derzeitzu sehen, bemerkt Philipp Meier in derund stellt fest: So groß ist der Unterscheid gar nicht. In der Wiener Albertina -Kritiker Stephan Hilpold den "Mythos Berlin" zu verstehen mit den Fotografien von, der in den Achtzigern, aber auch nach der Wende das "", die "Härte und Trostlosigkeit" einfing. Besprochen wird die-Ausstellung (