Orgien Mysterien Theater: 100. Aktion, Schloss Prinzendorf, 3.8.1998. Bild: Hermann Nitsch

Der Wiener Aktionist ist tot. In der attestiert Till Briegleb ihm "" für all die exzessiven Kunstrituale, in denen er Lammkadaver ans Kreuz nagelte oder Frauenkörper mit Blutkaskaden übergoss, bis er schließlich mit seinen Schüttbildern in Bayreuth inszenierte: "Der Wiener Aktionismus kannte nichts, wenn es darum ging, Menschen zu schockieren, um ihnen vorzuführen, wie eingefahren und stumpf sie dahinlebten. Mit quälend unverständlichen Texten, Körperkunst, die bis zur Selbstverletzung reichte, und Aktionen, in denen alle Körperflüssigkeiten zur Anwendung kamen, entäußerte sich die, Angepasste und Obrigkeitshörige in immer schrilleren Inszenierungen." In derweiß auch Hans-Joachim Müller Nitschs Orgien-Mysterien-Theater als "" zu schätzen: "Ingerieten die kunstaktionistischen Dinge zuweilen." Im hält Michael Freund fest: "In seinen eigenen Augen war er Religionsarchäologe und Therapeut, Erlöser und Synästhet,, ein Kosmopolit, der in Österreich lebt, und ein Fan des Weinviertels, Anarchist und Verächter der Pensionierung, Genießer alles Fleischlichen und dabei talentloser Koch, war er'und alles, was je war'." Weitere Nachrufe in NZZ Weiteres: Im schickt Charlotte Higgins einen ersten Bericht von der Biennale von Venedig , die am Samstag für die Allgemeinheit öffnet. In der-Serie zum Epoche machenden Jahr 1972 erinnert Catrin Lorch an die Documenta, mit derauch die Rolle des Kurators neu erfand. In der berichtet Ingeborg Ruthe von verschiedenen Initiativen,aufzuarbeiten.Besprochen wird die Schau "Nebel. Leben" der japanischen Künstlerinim Haus der Kunst in München ().