Buchautor

Sally Rooney

Sally Rooney wurde 1991 geboren, ist in Castlebar, County Mayo, aufgewachsen und lebt in Dublin. Ihre frühen Arbeiten sind erschienen unter anderem im New Yorker. Sie studierte am Trinity College Dublin, zunächst Politik, machte dann ihren Master in Literatur. Für ihren ersten Roman "Gespräche mit Freunden" erhielt sie gute Presse und Preise. Rooney ist inzwischen Redakteurin des irischen Literaturmagazins The Stinging Fly. Ihr zweiter Roman "Normal People" kam auf die Longlist des Man Booker Prize 2018.