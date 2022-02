Regina Fritsch, Dörte Lyssewski, Tobias Moretti in Sartres "Geschlossener Gesellschaft". Foto; Matthias Horn / Burgtheater

Am Wiener Burgtheater hat Martin Kusej"Geschlossene Gesellschaft" aus der Versenkung geolt, was-Kritiker Wilfgang Kraliczek nach anfänglicher Irritation gar nicht schlecht findet : "'Geschlossene Gesellschaft' ist also ebenso wenig das, wie 'Die Pest' - ein anderes existenzialistisches Hauptwerk - der Roman zur Pandemie ist. Trotzdem war es keine schlechte Idee, es wieder einmal aus dem Fundus zu holen. Der Text bietet, das in Kušejs Inszenierung - seiner bisher besten als Direktor des Burgtheaters - dann auch entsprechend genutzt wird."-Kritiker Ronald Pohl kam sich vor wie in einem "Gewissens-Gulag", in dem "unser pandemisch geknicktes Ich" erforscht wird. Dabei verströmte die Inszenierung den "Charme einer Ausgrabungsaktion": "Praktisch zu jeder Gelegenheit eignet dem Abend dasder Pflichtübung. Man lauscht den Wut- und Hassarien der Drei, blickt auf die grell überschminkten Münder der Damen - und empfindet sich doch merkwürdig allein gelassen in dieser (schlechten) Ewigkeit." Theresa Luise Gindlstrasser bleibt in deretwas unentschieden, konstatiert aber: "Die Hölle, das ist Theater, das sein Publikum wegdenkt. Wegwünscht."In derberichtet Felix Ackermann, wie Polens Regierung gegen Kulturinstitutionen vorgeht. Im Visier steht gerade der Direktor des Krakauer Juliusz-Słowacki-Theater,, der nicht nur die polnische Sängerin("Polen gab es, und es starb.") auftreten lässt, sondern auch' Nationaldrama "Totenfeier" feministisch deuten lässt: "Nach der Premiere im November beendete das Warschauer Kulturministerium die verabredete Förderung des Słowacki-Theaters aus nationalen Mitteln - angeblich wegen Formfehlern in den Antragspapieren. So entstand eine Finanzierungslücke von jährlich 650.000 Euro. Alle Premieren für 2022 mussten abgesagt werden. Der staatliche Regionalsender TVP3 informierte über Pläne, den Theaterdirektor Głuchowski wegen '' abzusetzen. Nach einer Kontrolle warf der Vorstand der Woiwodschaft Kleinpolen Głuchowski vor, er habe Richtlinien nicht eingehalten und den Ruf des Hauses beschädigt.Besprochen werden"Hercules"-Inszenierung bei den Händel-Festspielen in Karlsruhe (die Judith von Sternburg in der FR als spannendes, tragisches Gerichtsdrama lobt), ein Theaterabend zuim Freien Schauspiel Ensemble in Frankfurter ( FR ), Strindbergs "Vater" in Wiesbaden ( Nachtkritik ), Leoš Janáceks "Jenufa" im Theater an der Wien ( Standard ) undOper "Die Sache Makropulos" an der Staatsoper in Berlin ( Welt ).