Mit "Nightmare Alley" legtdie zweite Verfilmung vongleichnamigem düsterem Roman vor, der in den Vierzigern auch schon mal als Film Noir mit Tyrone Power in die Kinos kam. Erzählt wird die Jahrmarktsgeschichte eines Scharlatans, der die Ängste seines Publikums förmlich riechen kann. Schier erschlagen kommt-Kritiker Axel Weidemann aus dem Kino angesichts dieser detailliert vollgepackten und durchgestalteten Bilder, aber auch "vom Spiel der Figuren und Darsteller, von der Verschlagenheit, der Bosheit, vor allem von den Trümmern eines gigantischen Turmes aus Lüge und Betrug. ... Hollywood gruselt am schönsten, wenn es vor sich selbst erschrickt - und überhaupt vor all den neuen, die so leichtes Spiel mit den Menschen haben."Katja Nicodemus von der stimmt gerade dieser Aspekt skeptisch: "Cate Blanchett wirkt wie eine wandelnde Huldigung an die Kino-Vamps der Vierzigerjahre. Aber es ist eine Hommage, die sich. In Guillermo del Toros früheren Filmen war das Fantastische die Gegenwelt", doch hier "wird die Fantasie zum. ... Es ist eine moralische Erzählung von der Pervertierung der Illusion, die sich jedoch irgendwann in überzogener Künstlichkeit verliert. Oder zelebriert sie ihre Künstlichkeit bis zum Exzess?" Dass "Hollywoods bekanntester Fantast" einen Film Noir vorlegt, ist nur auf den ersten Blick ungewöhnlich, schreibt Markus Keuschnigg in der: "Sieht man aber, mit welcherer die Jahrmarktsgemeinschaft als ein zusammengeschweißtes, familiär organisiertes Bollwerk gegen die normierenden und ausgrenzenden Kräfte von außerhalb zeichnet, dann lässt es sich widerstandslos in sein bisheriges Œuvre einreihen."